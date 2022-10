Christina Coelho mobiliza a sociedade de BH em torno da Santa Casa (foto: Enan Correia/divulgação )

Helvécio Carlos



Assim como bom entendedor de comemorações de 15 anos, tema que esta coluna abordou em quase duas décadas, por aqui também conhecemos os caminhos que fazem de festas beneficentes eventos de grande importância social, sempre esperados no calendário da sociedade de BH.

O jantar organizado por Christina para o Instituto Materno-infantil da Santa Casa BH foi um grande sucesso. Há dois anos, ela mobilizou a sociedade para levantar recursos para o CTI infantil.

Doutora Filó discursou durante o evento (foto: Enan Correia/divulgação)

Desta vez, o foco está no projeto de reforma da infraestrutura da internação pediátrica, CTI pediátrico e CTI neonatal; na aquisição de equipamentos e mobiliário; na ampliação de leitos de internação e serviços ambulatoriais (resguardando toda a linha de cuidados materno-infantis); e na construção da nova maternidade, com casa para a mãe e para o bebê.



O provedor Roberto Otto Augusto de Lima agradeceu o apoio à Santa Casa (foto: Enan Correia/divulgação)



Nas próximas edições, a coluna vai destacar pontos altos da festa, a começar pelo menu assinado por Agnes Farkasvolgyi.

“Fiz a escolha de pratos clássicos da minha história como chef, mas em todos eles existe uma pegada contemporânea que dialoga com os tempos de hoje”, diz.

“Meu arroz de pato tem como origem a receita portuguesa, mas adaptei a preparação do pato de acordo com meu gosto, um pouco mais agridoce. A escolha do vasilhame de montagem dos pratos é inusitada, como gosto de fazer”, acrescentou.



Brindes de Tuca Schirmer e Marcelu Dvin (foto: Enan Correia/divulgação)



A Orquestra Pianíssimo e o cantor Kadu Vianna fizeram apresentação emocionante, com repertório especial e arranjos exclusivos do compositor e arranjador premiado Jônatas Reis.

“Começamos com a execução de aclamados clássicos internacionais que ajudaram a escrever a história da música popular e do jazz, como 'New York New York' e 'Fly me to the moon', passamos por trilhas sonoras de filmes que marcaram gerações, como 'Moon river 'e 'My girl', finalizamos com músicas que conquistaram lugar de destaque em nossos dias, como 'Viva la vida' e Paradise', do repertório do Coldplay”, diz o maestro César Timóteo, que também assina a direção musical.