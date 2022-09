'Big bang' e 'Cemitério das flores' representam Minas no Cine Ceará

Curta 'Cemitério das flores', suspense de Rafael Toledo, traz versão adaptada de seu longa original (foto: DIVULGAÇÃO)

Entre os 10 curtas brasileiros selecionados para a Mostra Competitiva do 32º Cine Ceará, dois são produções mineiras. "Big bang" chega com o prêmio de melhor filme na categoria Curta de autor, no 75º Festival Internacional de Cinema de Locarno (Suíça), e "Cemitério das flores", suspense de Rafael Toledo, traz uma versão adaptada de seu longa-metragem original.









PRÊMIO ESTADO DE MINAS



ARQUITETURA E DESIGN DE INTERIORES





Foi encontro descontraído a entrega do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores, terça-feira (6/9), durante jantar no Restaurante Departamento, na CasaCor. Os premiados foram escolhidos pelos arquitetos Gustavo Penna e Pedro Lázaro, as decoradoras Maria Ignez Coutinho e Laura Rabe, o estilista Renato Loureiro e as jornalistas Heloisa Aline e Isabela Teixeira da Costa. A primeira edição do troféu, criado por Gustavo Greco, foi para projetos de Alva Design, Maria Tadeu Paisagismo e Marcelo Alvarenga, Antônio Grillo, Flávia Roscoe, Wanderlan Kok Nature, Cioli Stancioli, Cynthia Silva, Evandro Melato Aberta Arquitetura.





CAVALOS

NOVA SEDE





Durante a 42ª Exposição Nacional Campolina, no mês de aniversário de 71 anos da Associação Brasileira dos Criadores do Cavalo Campolina (ABCCCampolina), a entidade reinaugura a sua nova sede, no Parque de Exposições Bolivar de Andrade, o Parque de Exposições da Gameleira. “Depois de três anos, voltamos com a exposição nacional para Belo Horizonte junto com o 2º BH Horse Show (BHHS), da raça quarto de milha, o que deixa o evento ainda mais forte. E ainda reinauguramos a nossa nova casa”, comemora o presidente da ABCCCampolina, Carlos Plinio Siqueira. A associação foi fundada em setembro de 1951, tendo como seu primeiro presidente o criador Bolivar de Andrade, que dá nome ao parque.