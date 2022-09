A banda A Outra Margem na gravação do clipe que será lançado nesta sexta (foto: Diego Ruhan/Divulgação)

Brendon Jansen, João Souza e Ruben di Souza já estão com tudo pronto para o lançamento, nesta sexta-feira (9/9), de “Velejar”, o quinto single do álbum “Polaroid sonora” da banda A Outra Margem. Brendon Jansen, João Souza e Ruben di Souza já estão com tudo pronto para o lançamento, nesta sexta-feira (9/9), de “Velejar”, o quinto single do álbum “Polaroid sonora” da banda A Outra Margem.





XUXETA

ONDE TUDO COMEÇOU





Foi durante as quatro temporadas de “Xilindró” no canal Multishow que Xuxeta, personagem criada por Caike Luna e Lindsay Paulino, ganhou o público. Agora no teatro, os fãs poderão conhecer um pouco do passado dela na cadeia em Ciriguela, pequeno município conservador e perdido no tempo. Xuxeta cumpre pena com as amigas Boquinha e Tomtom, além da gata Sula Miranda. O espetáculo “Xuxeta, a bixa caça treta” terá única sessão em 16 de setembro, no Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete.





• • •





“Estrear meu novo trabalho em BH com sucesso de público, no Galpão, e me apresentar novamente aí antes de viajar o Brasil é como receber a bênção da minha cidade do coração, assim como foi com a Rose”, diz Lindsay Paulino, referindo-se a sua outra personagem, empregada doméstica. “O público mineiro pode esperar pela Xuxeta inédita com muita música, dança e humor, marca de todos meus espetáculos”, afirma.





NA PAMPULHA

FESTA DIVERSA





50Cent, Ms. Lauryn Hill, 2Chainz, Julian Marley, Ty Dolla $ign, Vintage Culture e os australianos Sticky Fingers estão entre as estrelas do Planeta Brasil, que vai reunir cerca de 100 artistas em 24 e 25 de setembro, no Mineirão. Seis palcos estarão montados lá.





EM LIVRO

O VALOR DA AMIZADE





O engenheiro metalúrgico Magela de Faria, de 69 anos, marcou para 24 de setembro, na Livraria Jenipapo, na Savassi, o lançamento de seu segundo livro, “O homem que ria demais”. A trama gira em torno da amizade incondicional de um universitário com um morador de rua, que propõe um desafio ao amigo: descobrir o sentido de uma frase em idioma desconhecido. Magela conta que escreveu o livro em um ano, depois de reler crônica homônima publicada em seu canal no Facebook. “Percebi que valia a pena investir na história, por acreditar que amizade tão bela, mesmo fictícia, merecia virar romance. O livro nasceu com as frases iniciais da crônica”, diz.





• • •





Natural de Itaúna, Magela passou a infância e parte da adolescência em Divinópolis e estudou no seminário em Juiz de Fora. Formou-se em engenharia metalúrgica na UFMG e se aposentou na Acesita (atual Aperam), após quase 32 anos de trabalho. É casado, tem três filhas e quatro netos. Atualmente, vive em Divinópolis.