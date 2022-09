Mineira Tria Arás ganha concurso musical para tocar no Rock in Rio

Banda Tria Arás, de Divinópolis, disputou com 312 concorrentes uma das três vagas para tocar no Rock in Rio (foto: Leo Aversa/divulgação)







A Gerdau é uma das parceiras do Rock in Rio Brasil 2022 e responsável pela nova cenografia do Palco Mundo, estrutura construída com 200 toneladas de aço Gerdau, 100% reciclável. Os mineiros da banda Tria Arás contam os minutos para a apresentação, domingo, no espaço da Gerdau, no Rock in Rio. O grupo de Divinópolis é o único representante de Minas Gerais no concurso musical Gerdau, me leva pro Rio!, que tem Ivete Sangalo como embaixadora.Formada por Lucas Morais, Moisés Leite, Carlos Henrique, Leandro Rangel e Vinicius Arriel, a banda disputou com 312 concorrentes uma das três vagas. As outras duas ficaram com os grupos Arquelano, de Maracanaú (CE), e Radioativa, do Rio de Janeiro. Além do show, as vencedoras levam como prêmio consultoria artística do Estúdio Bravo e ganharão o “Disco de Aço”, troféu simbólico do concurso.A Gerdau é uma das parceiras do Rock in Rio Brasil 2022 e responsável pela nova cenografia do Palco Mundo, estrutura construída com 200 toneladas de aço Gerdau, 100% reciclável.



Nesta terça-feira (6/9), durante jantar no restaurante Departamento, na Casa Cor, será entregue o Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Design de Interiores. A comissão, formada pelos arquitetos Gustavo Penna e Pedro Lázaro, as decoradoras Maria Ignez Coutinho e Laura Rabe, o estilista Renato Loureiro, e as jornalistas Heloisa Aline e Isabela Teixeira da Costa, escolheu projetos de Alva Design, Maria Tadeu Paisagismo e Marcelo Alvarenga, Antônio Grillo, Flávia Roscoe, Wanderlan Kok Nature, Cioli Stancioli, Cynthia Silva, Evandro Melato Aberta Arquitetura. Cada um receberá troféus criados por Gustavo Greco.

Resultado da paixão de um fã por seu ídolo, "Maria, ninguém sabe quem eu sou" está em cartaz nos cinemas. Carlos Jardim, que assina argumento, roteiro e direção do documentário, é também autor do livro "Ninguém sabe quem sou eu (a Bethânia agora sabe!)", da Editora Máquina de Livros. Na obra, ele conta as peripécias

que fez até conquistar a baiana.





A obra reúne curiosidades, como, por exemplo, a canção que marcou a descoberta de Carlos Jardim pela força de Maria Bethânia. Era um adolescente quando, aos 15 anos, ouviu pela primeira vez “Explode coração”. Ao primeiro show, “Mel”, assistiu no Canecão e chegou a ver o mesmo show seis vezes! Sonho de todo fã, Jardim conseguiu uma entrevista com a artista para o jornal da escola. Entre as perguntas, uma delas ficou marcada para sempre: “Bethânia, o futuro te assusta?”. E ela, então com 34 anos: “O futuro me excita”.





A capa do livro guarda curiosidades, como uma estrela e imitações de pétalas de rosa usadas no palco de Bethânia, "roubadas" por Carlos Jardim. “Só confesso porque os crimes já prescreveram”, diz bem-humorado. O convite para o filme foi feito durante um papo de quatro horas, na casa da artista, em Salvador, e ela o surpreendeu: “Gosto muito de tudo o que você faz, é de muito bom gosto. Tenho certeza de que vai ficar bom. Estou dentro”. Com prefácio de Andréia Sadi, o livro também ganha forma de e-book.

O lançamento do livro “Pintando histórias”, projeto da Casa de Apoio Aura, marcou o início do Setembro Dourado, mês de conscientização do câncer infantojuvenil. A obra faz parte do projeto Casos e contos da Casa de Apoio Aura e traz narrativas criadas por crianças e adolescentes acolhidos pela instituição. Uma construção livre, em que a proposta foi estimular o uso de tinta guache nas mãos para inspirar as histórias. Cada um escolheu o seu personagem ou elemento e criou a sua história. Os livros podem ser adquiridos no site da Casa de Apoio Aura, na sede da instituição, na Rua José Lavarine, 100, Bairro Paraíso, em Belo Horizonte, ou na unidade da Frau Bondan, no CCBB BH, na Praça da Liberdade.