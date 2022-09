Flávia Simão mandou três clipes para as plataformas musicais (foto: Acervo pessoal)

Os 10 anos de carreira musical de Flávia Simão serão festejados com o lançamento do álbum "Íntimo", que marca também os 20 anos de trajetória artística dela.

Essas canções já podem ser conferidas nas principais plataformas de áudio e no canal da artista no YouTube (FláviaSimãoOficial)





NO MINAS

TURNÊ INTERNACIONAL





Harold López – Nussa Quarteto é a próxima atração do projeto Full Jazz, com show em 15 de setembro, às 21h, no teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas. López estará acompanhado de Ruy Adrian López-Nussa (bateria), Gregoire Maret (gaita) e Luques Stanley Curtis (baixo acústico). No repertório, canções dos álbum “El viaje” e “Te lo dije”. A turnê, que passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre, segue depois para Alemanha, Estados Unidos e Reino Unido.





MEMÓRIA

VIVA BITUCA!





Às vésperas de seu aniversário de 80 anos, comemorado em outubro, Milton Nascimento ganha nova edição da biografia escrita pela jornalista e produtora cultural Maria Dolores. “Travessia: A vida de Milton Nascimento” surgiu de um trabalho sobre Três Pontas, onde Bituca, filho de seu Zino e dona Lília, foi criado, cidade natal da autora. Além de Milton, ela ouviu Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, integrantes do Clube da Esquina, os irmãos Nana e Danilo Caymmi, Ruy Guerra, Wayne Shorter e Herbie Hancock, entre muita gente que acompanhou a carreira do cantor e compositor, para rechear o livro com histórias inéditas. Para mais informações acesse www.mariadoloreslivros.com.





Milton está correndo o país com a turnê “Última sessão de música”, com a qual se despede dos palcos – mas não da música, como já avisou. Neste fim de semana, ele estará em Salvador e no Recife. Em 13 de novembro, o tour será encerrado no Mineirão, em BH, com ingressos esgotados.





ON-LINE

ENCONTRO INTERNACIONAL





Nesta sexta-feira (9/9), o uruguaio Daniel Mella abre o Ciclo de Conversações Abertas entre Público e Criador, promovido pelo Instituto Cervantes em Belo Horizonte, Brasília, Curitiba, Porto Alegre, Recife e Salvador. O escritor vai ler e comentar os textos “A emoção de voar” e “Lâmpada do livro de história Lava”, com o qual ganhou o Prêmio Bartolomé Hidalgo, em 2013. Gratuita e on-line, a atividade em espanhol ocorrerá das 18h às 19h, mediante envio de e-mail para bibrec@cervantes.es. Será usada a plataforma Zoom e os inscritos receberão e-mail com o link de acesso.





NO MINASCENTRO

A VEZ DA “ABELHA RAINHA”





Ao meio-dia deste sábado (10/9), começa a corrida pelos ingressos do show de Maria Bethânia, marcado para 18 de novembro, no Minascentro, em BH. Vendas na bilheteria da casa ou no site Sympla.