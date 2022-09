Clayton e Romário vão gravar o DVD ao vivo em 15 de outubro, em BH (foto: Divulgação )

Os irmãos Clayton & Romário marcaram para 15 de outubro a gravação do DVD da dupla na capital mineira. Com direção de vídeo e de fotografia de Anselmo Troncoso, direção-geral de Felipe Nascimento e Rafael Almeida, além de produção musical de Diego Faria, "Clayton & Romário ao vivo em Belo Horizonte" teve seu repertório selecionado por Wendell Marques.





Tatyana Rubim lança mais uma novidade dentro do seu projeto Teatro EmMov Digital, que integra o Teatro em Movimento, já em sua 21ª edição. Trata-se do curso, inédito em Belo Horizonte, Formação em dança e poéticas digitais, com coordenação pedagógica do doutor em artes visuais Leonel Brum. Fazem parte da equipe artística os professores Lilian Graça e Gustavo Gelmini.





As inscrições podem ser feitas de 7 a 20 de setembro pelo site www.teatroemmovimento.com.br. O curso começa em 22 de setembro. "O curso tem uma característica forte do Teatro em Movimento, de acompanhar a tendência mundial de compartilhamento de conhecimento e de inovação dentro dos repertórios. Vamos ampliar nossas ações e trazer o gênero artístico ‘dança’, com toda a sua diversidade e potencialidade, enriquecendo ainda mais um projeto em construção, como é o caso do Teatro EmMov Digital”, explica Tatyana Rubim. Mais informações no perfil do Instagram @teatroemmovimento.





A quarta edição do Fuegos, considerado o maior evento de cozinha de fogo de Belo Horizonte, reunirá, em outubro, os chefs mineiros Leo Paixão, Flavio Trombino e Ivo Faria, e representantes de outros estados, como Paula Labaki, do restaurante paulista Labaki Delishop, o paraense Saulo Jennings, representando a Casa do Saulo, e Rafa Bocaina, eleito em 2022 o melhor artesão da gastronomia pela Revista Prazeres da Mesa. Utilizando insumos nobres, desde vegetais orgânicos a massas, peixes e cortes bovinos e suínos, eles vão comandar 30 estações com diferentes tipos de preparos e utensílios, como defumadores, parrillas argentinas e fogo de chão. Para animar a festa, a Fuegos Rock Band já está escalada.





O cantor Gusttavo Lima está com mais um projeto inédito para os fãs, o Embaixador Elétrico, no qual vai se apresentar em trio elétrico, em outubro, no Mega Space, em Santa Luzia. Além do anfitrião, estão confirmadas as presenças de Dennis, Bell Marques e É o Tchan. Com a performance, Gustavo faz esquenta para o carnaval de 2023 em Salvador