Marina Lima faz um dos shows mais emocionantes no Palácio das Artes

No palco do Palácio das Artes, Alaerte Almeida Murta, de 91 anos, dançou com Marina (foto: Guilherme Leite/Divulgação)

A coluna sempre foi fã de Marina. São delas os grandes sucessos dos anos 1980 e 1990, clássicos da música brasileira. Além de dona de músicas que se transformam em poesia ou vice-versa, e aqui a ordem dos fatores não altera o produto, Marina sempre foi uma mulher elegante, na moda e no comportamento. Marina é aquela que gostaria de ter sempre ao lado como grande amiga.



A coluna sempre foi fã de Marina. São delas os grandes sucessos dos anos 1980 e 1990, clássicos da música brasileira. Além de dona de músicas que se transformam em poesia ou vice-versa, e aqui a ordem dos fatores não altera o produto, Marina sempre foi uma mulher elegante, na moda e no comportamento. Marina é aquela que gostaria de ter sempre ao lado como grande amiga.

• • •



"Noventa e um anos, olha que linda!", elogiou a cantora. "Quero ficar com esse pique", disse. Alaerte abraçou, beijou e, na despedida, ainda mandou beijinhos para Marina, que, para inveja de muitos, dançou com a sua fã mais animada. Antes de sair de cena, dona Alaerte deixou outro recado: com as duas mãos fez o L, que representa o candidato Luiz Inácio Lula da Silva. A plateia aplaudiu. Marina observou.





• • •





O momento político do show não ficou restrito apenas à performance bem-humorada e animadíssima de dona Alaerte. Em "Fullgás", no trecho da música que diz "e a gente faz um país", Marina disse: "Estamos chegando lá novamente". Quando cantou a música "A não ser você”, parceria dela com Mano Brown, no trecho "rezar, pedir, torcer pra tudo passar", a cantora foi otimista e reforçou com "tá passando, tá passando". A música foi lançada no EP “Motim”, de onde também saiu a música homônima, além de “Kilimanjaro” que ela acrescentou ao roteiro de 16 canções.





• • •





Fim do show, dona Alaerte voltou feliz da vida com os quatro filhos e sobrinho para sua casa em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Enquanto aguardava o carro que a levaria de volta, fazia planos para os próximos shows que quer ver, como o de Milton Nascimento, no Mineirão.



• • •



Marina recebeu alguns fãs no camarim, de onde saiu para o Mina Bar, a convite de Gabriel Azevedo, sócio do espaço que funciona no anexo do Automóvel Clube, e do modelo Alex Cunha. Com a casa cheia, Gabriel contou com a gentileza de um casal, que cedeu a mesa para a cantora. Eles, de quebra, tiveram a conta liberada. Marina tomou alguns drinques, mas não ficou muito tempo. Quando Gabriel se despediu dela, o público gritou “Marina! Marina”, na intenção que ela cantasse. Para poupar a voz depois do show, preferiu não cantar. Até aquela altura da madrugada, não tinha problema. Afinal, com Marina “Uma noite e meia” é sempre muito bom.