Bolo e velinhas marcaram a comemoração no Automóvel Clube (foto: Ernandes Fotógrafo/Divulgação)

Foi um sucesso a comemoração dos 97 anos do Automóvel Clube, realizada na última sexta-feira (26/8). Os salões Dourado e Príncipe de Gales lotaram, com mais de 300 convidados. Foi um sucesso a comemoração dos 97 anos do Automóvel Clube, realizada na última sexta-feira (26/8). Os salões Dourado e Príncipe de Gales lotaram, com mais de 300 convidados.

A noite também foi de festa para Celina Fernandes, que reuniu amigos para comemorar seu aniversário no Mais Britânico. Maria Inês Bethônico, irmã de Franklin Bethônico, diretor social do AC, também entrou no ritmo de parabéns pra você.





DE CARA NOVA

REENCONTRO COM FÃS





A banda Tianastácia está de volta. Em 11 de setembro, o trio formado por Beto Nastácia, Antônio Júlio e Dudu Azevedo será a atração da festa de seis anos do 299 Speed Shop, em João Pinheiro. “Será um show marcante, com sucessos da banda e lançamentos”, conta Beto Nastácia. Enquanto isso, fãs têm à disposição no streaming seis faixas do 13º disco do grupo, “Sonhos loucos”. O trabalho produzido por Liminha traz as participações de Dinho Ouro Preto e Samuel Rosa. “Te desejo boa sorte”, “Praiano doidão”, “Sonhos loucos”, “Verão” e “Bom dia amanhã” estão entre as faixas do álbum.





MELHORIA DE VIDA

CRIANÇAS E ADOLESCENTES





O ChildFund Brasil, que tem sua sede em Belo Horizonte, completou 56 anos de atuação no país. A ONG, que trabalha pela erradicação da pobreza e melhoria da vida de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, apoiou, apenas em 2021, 113 mil pessoas, direta e indiretamente. Por três vezes, o ChildFund recebeu o prêmio de melhor ONG para crianças e adolescentes do país. Desde 2017, está entre as 100 melhores ONGs do Brasil.





EXPOSIÇÃO

ERNANE ALVES





Para comemorar seus 20 anos de carreira, Ernane Alves inaugura a mostra “Reveal”, na próxima terça-feira (6/9), no Diamond Mall. Vai mostrar pinturas inéditas e de diferentes momentos de sua trajetória. Ele também propõe a discussão sobre autoimagem no espaço dedicado a fotografias de anônimos e famosos.