Fãs do Galpão prestigiam a companhia de teatro no Minas Tênis Clube

Ator e diretor do Galpão, Eduardo Moreira participou da sessão de autógrafos de 'Grupo Galpão: tempos de viver e de contar' (foto: Camila de Ávila/Divulgação)

Apesar do frio, fãs do Grupo Galpão prestigiaram o lançamento do livro “Grupo Galpão: tempos de viver e de contar” (Edições Sesc SP), quinta-feira à noite, no Minas Tênis Clube. Entre um autógrafo e outro, Eduardo Moreira, Inês Peixoto, Antonio Edson, Paulo André e Arilton de Barros conversavam com o público contando histórias e curiosidades da companhia. Alguns, que acompanharam as atividades on-line do Galpão, não escondiam a felicidade de finalmente terem encontro presencial com os atores. O livro tem textos de Eduardo Moreira e ensaio do crítico Valmir Santos, além de imagens de uma rica iconografia de espetáculos. O público foi carinhoso e respeitoso com um dos mais prestigiados grupos de teatro do país.



PRIME ROCK

MAIS ATRAÇÕES





Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá.





AGENDA

FESTA NO PALCO





Promete alegrar os fãs o encontro do MPB4 e a dupla Kleiton & Kledir, dia 30 de julho, no Sesc Palladium. Ter um show na estrada é sonho dos músicos que cantaram juntos há seis anos nas gravações comemorativas aos 50 anos do MPB4.





PARCERIA

PELA PESQUISA





Protocolo de Intenções para oficializar parceria inédita entre a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais (Fecomércio MG), Sesc, Senac e a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) foi assinado no meio da semana passada. A iniciativa tem como proposta incentivar e regulamentar a participação das instituições, além dos sindicatos empresariais representados, com doações de valores em espécie, de bens ou de serviços, destinados ao financiamento de pesquisas realizadas pela UFMG.





ONCOLOGIA

RECONHECIMENTO





O Instituto Mário Penna receberá a máxima honraria da Conferência Internacional de Oncologia, em congresso on-line transmitido de Chicago/Illinois (EUA). A menção honrosa é dada à sua nova unidade de Ensino, Pesquisa e Inovação, pela American Association Cancer Society.