Gabriel Sater se apresenta no Centro Cultural Unimed-BH Minas em 24 de setembro (foto: Pedro Pinheiro/Divulgação)





Sucesso em “Pantanal” interpretando o peão violeiro Xeréu Trindade, Gabriel Sater vai aportar em Belo Horizonte no dia 24 de setembro para uma apresentação no Centro Cultural Unimed-BH Minas.





Filho do também músico e cantor Almir Sater (que foi Trindade na primeira versão de "Pantanal", em 1990), Gabriel tem a arte em sua vida desde pequeno. Com 21 anos de carreira, o artista traz na bagagem quatro CDs e um DVD lançados e mais de 100 composições criadas. Inclusive a canção especial para o romance do peão com Irma (Camila Morgado), em “Pantanal”, chamada "Noite de tempestade", em parceria com Luiz Carlos Sá.





MAIO LARANJA

CONSCIENTIZAÇÃO

ChildFund Brasil comemorou a aprovação da nova lei no Senado que institui o quinto mês de cada ano como “Maio Laranja”. A partir da sanção da nova legislação pelo Executivo, a conscientização sobre o combate à exploração e abuso sexual contra crianças e adolescentes deverá ser dedicada a todo o mês, e não apenas ao 18 de maio.



No Senado, o ChildFund Brasil fez um trabalho de incidência política pela aprovação da lei, junto à parlamentar Eliziane Gama (Cidadania – MA). Dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgados na última semana, revelam que 61,3% das vítimas de estupro têm até 13 anos e em 79,6% dos casos o autor era conhecido da vítima. O levantamento também mostra aumento de 7,8% em casos de exploração sexual infantil.





AGENDA

ENCONTRO FRATERNO

Em outubro, Paulinho Moska e Zélia Duncan fazem única apresentação de “Um par ímpar”, no Palácio das Artes.





ESPORTE

PRÊMIO PARA MINAS

ArcelorMittal recebeu, na Câmara dos Deputados, em Brasília, a Comenda Incentivadores do Esporte, por estar entre as cinco empresas que mais investem na área no país, com recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. O diretor-superintendente da Fundação ArcelorMittal, Herik Marques, esteve na capital federal representando a instituição e a ArcelorMittal.