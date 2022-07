O ator Carlos Nunes fará sessão de "Francisco - Do rio ao riso'', em comemoração ao aniversário do Cine Theatro Brasil (foto: Gláucia Rodrigues/Divulgação)









Haverá ainda sessões de cinema no Teatro de Câmara e visitas guiadas com o time do Educativo para quem quiser conhecer um pouco mais dos bastidores do centro cultural que movimenta o coração da capital mineira. Palco de importância na história da cultura em Belo Horizonte, o Cine Brasil quer comemorar os 90 anos com o público que o mantém vibrante. Para isso, uma série de atividades gratuitas promete um festejo afetivo.As celebrações começam às 8h do próximo dia 14, com a banda da Guarda Municipal, na entrada principal do Cine Theatro Brasil Vallourec, na Praça Sete, e seguem até as 21h, com a apresentação da peça "Francisco – Do rio ao riso", no Grande Teatro.Haverá ainda sessões de cinema no Teatro de Câmara e visitas guiadas com o time do Educativo para quem quiser conhecer um pouco mais dos bastidores do centro cultural que movimenta o coração da capital mineira.

FESTIVAL

FESTA DA DANÇA

No ano de seu vigésimo aniversário, o festival Dança em Trânsito começa por Belo Horizonte, no próximo dia 14, turnê comemorativa. Até outubro, serão apresentados trabalhos de 36 companhias e artistas do Brasil, Eslovênia, Espanha, França, Itália, Suíça e Coreia do Sul. “Couraça”, do maranhense Leônidas Portella, terá apresentação gratuita na Praça da Liberdade, às 17h, marcando a abertura do encontro. O espetáculo foi inspirado no retorno à vida pós-pandemia depois do isolamento social. Em cena, o artista será acompanhado por percussionistas do bumba-meu-boi de Pindoba.

***

Na sequência, do Rio de Janeiro, a Focus Cia de Dança apresenta o duo “Grand pas”, às 18h, no Memorial Minas Gerais Vale, inspirado no universo literário de Clarice Lispector; a bailarina mineira Rosa Antuña dança o solo “O vestido”; e, encerrando a noite, o Grupo Tápias – companhia franco-brasileira residente do Espaço Tápias e associada ao Dança em Trânsito – apresenta o solo “Casa de abelha”, às 21h, no Palácio das Artes.





BODAS DE PRATA

FESTIVAL DE GASTRONOMIA

Está confirmada para o período de 19 a 28 de agosto a 25ª edição do Festival Cultura e Gastronomia Tiradentes. Às vésperas do bicentenário da Independência do Brasil, o movimento libertário liderado por Joaquim José da Silva Xavier será inspiração para o mais importante encontro da gastronomia no país. Ainda sem divulgar nomes, a organização do evento informa que os festins, jantares especiais com cozinheiros convidados, serão organizados em oito restaurantes.





NA FINAL

GRANDE PRÊMIO

O curta-metragem “Ato”, dirigido por Bárbara Paz, é finalista na categoria melhor curta-metragem de ficção da 21ª edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. O curta foi produzido pela BP Filmes e pela Rubim Produções, como parte do projeto TeatroEmMov Digital, de Tatyana Rubim. Rodado em Ouro Preto, em 2020, durante o isolamento social, é estrelado por Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira. No ano passado, “Ato” foi selecionado para a mostra Orizzonti Short Films, no Festival de Veneza.

NO P7

MINI TALK

Lu Matosinhos é a convidada desta quarta-feira (6/7), às 19h, no projeto Mini Talk, na mostra Modernos Eternos BH, no P7 Criativo, na Praça Sete. No encontro, no ambiente Prosa, criado pela arquiteta Janaína Pacheco, a fotógrafa vai abordar o tema fotografia, natureza e espiritualidade.