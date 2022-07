Prédio que abrigou o Cine Odeon volta a funcionar como espaço criativo

O prédio onde funcionou o Cine Odeon, na Avenida do Contorno, em registro de 2011, quando estava desativado (foto: Euler Junior/EM/D.A Press)

O prédio construído em 1947 para abrigar o Cine Odeon será ocupado por um novo equipamento cultural a partir desta quarta-feira, 6/7. O Odeon Hub chega para ser palco de iniciativas diversas da indústria criativa e já conta com agenda cheia para o mês de julho, a começar com a festa Bronx, nesta sexta-feira (8/7).



"A proposta é reviver os tempos áureos do local, fomentando e dando oportunidades para empresas e coletivos da indústria criativa da cidade, sendo uma opção para eventos, exposições e apresentações de todo tipo, ou mesmo um espaço de ensaios para bandas e grupos artísticos", aposta Pedro Carias.

À frente do novo espaço, um time que movimenta a cena cultural da cidade: Gustavo Caetano, fundador do bloco Unidos do Samba Queixinho; Pedro Carias, criador e produtor de movimentos como Museu de Rua, festa/festival Sinestésica, Quente Pelano, entre outros; além de fundador da bebida Xeque Mate e sócio dos bares Runeria Mascate e Margô Drinkeria; Renata Quintão, jornalista, empresária e produtora audiovisual e Tomás Dias, que tem uma enorme trajetória profissional originada em sua família de produtores e musicistas, tais como Festival Natura Musical, Claro Minas Instrumental, Stereoteca, Festival Vibra, Viva o Carnaval, Arena Pop, Samba de Noel.





ARRAIÁ

MINAS COM BAHIA





O primeiro Arraiá Baianeiros está marcado para o próximo sábado (9/7), a partir das 17h, na Praça José Mendes Júnior, na Savassi, com entrada gratuita, mediante retirada de ingressos pelo site Sympla.





EM TIRADENTES

FESTA GASTRONÔMICA





O restaurante Padre Toledo também está em festa com a comemoração de seus 52 anos funcionando sempre na Rua Direita. A data será marcada com evento aberto ao público, no próximo dia 15, a partir das 20h30. O cardápio ficará sob responsabilidade da chefs Márcia Nunes, do restaurante Dona Lucinha, e Valdelícia, da Krug Bier.





EM NOVA LIMA

FESTIVAL DE INVERNO





O produtor Bruno Dib, da Agência Dibbra, volta a movimentar o Alphaville Lagoa dos Ingleses com o retorno do Festival de Inverno de Nova Lima, nos próximos dias 23 e 24.



Além de arte e gastronomia, um dos pontos altos do festival é a música, com line up reforçado em seu oitavo ano. No sábado, o público poderá conferir as apresentações do gaúcho Armandinho, Grupo Caraivana, Thunder Blues e DJs convidados.



Já no domingo será a vez de Samuel Rosa quarteto acústico, Wilson Sideral Tropical Blues com o convidado Toni Garrido, Happy Feet Jazz Band e os DJs Jaka e Vavá. O evento é pet friendly.





50 ANOS

VIVA BOSCHI





O Centro de Pesquisas Teatrais (CPT), fundado em 1974 pelo dramaturgo Ronaldo Boschi (1947-2013), comemora seu 50º Festival de Teatro. Na programação, que começa domingo (10/7) e segue até 17/7, as peças "Viva nosso folclore”, de Roberta Luchini, “O mágico de Oz”, de L. Frank Baum , "O homem da cabeça de papelão”, de João do Rio , "O portal”, de Camila Verona, e "O processo”, de Franz Kafka.



O elenco das montagens é composto por alunos dos cursos de teatro e teatro musical oferecidos pelo CPT, Melody Maker e Sesiminas.