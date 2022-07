Anna Campos volta a encenar "Death Lay - Na vida tem jeito pra tudo" em BH

Anna Campos volta a apresentar ''Death Lay - Na vida tem jeito pra tudo'' em BH e prepara duas novas montagens para este ano (foto: Wanderley Dutra/Divulgação)

A atriz Anna Campos está de volta com o solo “Death Lay – Na vida tem jeito pra tudo”, espetáculo que marca o seu retorno aos palcos, após uma década sem atuar para poder dedicar-se aos cuidados de sua mãe, que há 10 anos se encontra em estado vegetativo permanente.



A partir do relato autobiográfico, a atriz reflete sobre o direito de viver e de morrer com dignidade no Brasil, ao dividir a cena com um mastro de pole dance e com uma boneca, criada pelo artista plástico Eduardo Félix, do Pigmalião Escultura que Mexe, e que traz, em tamanho real, as feições de sua mãe.





“Esse retorno é muito gratificante, afinal, a história que me fez estar longe dos palcos, agora, me fez retornar para contá-la”, diz Anna Campos, que, animada com a sua volta, adianta novos projetos: “Pretendemos circular ‘Death Lay’ por outros teatros e cidades, e vamos estrear, ainda neste ano, o novo espetáculo do Grupo Oriundo de Teatro, ‘Fumanchu e Dorival contra o Genipapo Espacial’, no qual estou na direção, e a montagem ‘Entre linhas’, que está prevista para 2023.”



“Death Lay – na vida tem jeito pra tudo” fará duas apresentações no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas, nos próximos dias 22 e 23.





OFICINA

ENCONTRO COM O MESTRE





O premiado diretor de teatro Tadeu Aguiar estará em Belo Horizonte para participar do workshop Processo Criativo - Roteiro Direção Construção dos Personagens. Tadeu irá compartilhar com o público as experiências na montagem do espetáculo “Quando eu for mãe quero amar deste jeito”, que fará apresentações nos próximos dias 22, 23 e 24, no Grande Teatro do Sesc Palladium.



A proposta é decupar as artes cênicas nas suas diversas etapas de produção e discutir caminhos e experiências inovadoras para o teatro contemporâneo, como possibilidade de reflexão a respeito das transformações que a cultura vem sofrendo.



O encontro também conta com as participações do dramaturgo Eduardo Bakr e do ator Mouhamed Harfouch e propõe um bate-papo com uma abordagem que contemple não apenas os profissionais das artes ou estudantes, mas os espectadores de um modo geral, proporcionando um diálogo mais amplo com todo o público.



O workshop ocorrerá em 23/7, às 18h30, no Sesc Palladium, com entrada gratuita, mediante retirada de ingresso pela Sympla.

EXPOSIÇÃO

MEMÓRIAS BORDADAS





Até domingo (10/7), a mostra “Os sudários de Eula” pode ser admirada na Rua Ivaí, 25, na Serra. A obra de Eula Teixeira é uma união do mundo da costura e do bordado com aquarelas em tecidos sutis.





AGENDA

NO CINE BRASIL





O cantor e compositor Flávio Penido apresenta o show "Pra realizar“, com sua banda, nesta sexta (8/7), às 19h30, no Cine Theatro Brasil Vallourec. No repertório estão canções autorais e clássicos do rock, como "My Sweet Lord" (George Harrison), "Like a Rolling Stones" (Bob Dylan), "Stand by me" (John Lennon), "S.O.S" (Raul Seixas), "Satisfaction" (Rolling Stones).





BDAY

VIVA NOISE





Anderson Noise, o DJ que sempre fez história na música eletrônica, marcou para sábado (23/7) a comemoração de seu aniversário, no Tikal. A festa começa bem cedo, às 17 horas.