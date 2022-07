Erasmo Carlos faz show na manhã do próximo sábado, na Praça da Assembleia (foto: Marcelo Curia/Divulgação)





GALA

NOITE BENEFICENTE





Marcada para 10 de agosto próximo, a terceira edição do Gala Minas, promoção da BrazilFoundation, pretende arrecadar R$ 1 milhão, entre patrocínios e vendas de estimados 300 convites.



O valor arrecadado será destinado a projetos de organizações da sociedade civil (OSCs) que trabalham com sustentabilidade, equidade de raça e gênero e desenvolvimento na educação. O jantar será realizado na Casa Tua.





AGENDA

ESTREIA MUSICAL





O 1º Concerto POP da Orquestra Jovem e Coral Infantojuvenil do TJMG está confirmado para a próxima quarta-feira (13/7). O público poderá acompanhar a apresentação no canal do YouTube AsspromOficial, direto do auditório do TJMG. Carlinhos Brown fará participação virtual em quatro peças do concerto.





SANDUBA

DOAÇÃO À CAPE





Pelo oitavo ano consecutivo, a Casa de Acolhida Padre Eustáquio vai destinar para a Santa Casa o que receber com a venda do BigMac na campanha MacDia Feliz.