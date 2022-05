"Yes", de Yoko Ono, inspirou casamento de músico mineiro, no Jardim Canadá

Os noivos Luís Eduardo Silva Couto e Rita Mendes Costa Cardoso (foto: Renato Tavares/Divulgação)

Literalmente, os amigos e familiares de Luís Eduardo Silva Couto e Rita Mendes Costa Cardoso participaram da união do casal. A celebração, no Far East, no Jardim Canadá, foi feita por Laura de Las Casas, Pati Saggioro, Gigi, Lucas Creek, Lívia Couto (irmã de Luís), Aninha Cardoso (irmã de Rita) e os pais de Rita, José Osvaldo Cardoso Sobrinho e Waleswka Aparecida Costa; e de Luís, Homero José do Couto e Maria de Lurdes da Silva do Couto (Lurdinha Couto). Luís conta que a obra "Yes", de Yoko Ono, que motivou o primeiro contato de John Lennon com ela, inspirou o casamento. O "Yes" estava presente no convite do casamento e nos textos da celebração.





Como não poderia ser diferente, a festa foi muito animada. "Nossas famílias e nossa galera são muito da festa", brincou o noivo. A pista foi animada pelo DJ Frankiw, conhecido pela festa Hits, d’A Obra. No repertório, ele tocou de bandas indies dançantes e pop. "Uma boa mistura que diz muito sobre Rita e eu", afirma Luís. O casal entrou na pista ao som de “Heroes”, de David Bowie.



O show foi comandado por amigos em uma mistura de vários músicos no palco. Por lá estiveram Devise, Churrus, Vaga Luz, Renan Brodinho, Lucas Bonza, Ous, Hacienda, Sliced Hearts, Kuringa, Cavu Rosa, Semente, Gabriel Correa, Breno Machado, Shimon Korell, Núbia Luana, Jay Horsth (Young Lights) com canções autorais, além de Oasis, The Who, Bob Dylan, The Strokes, Beatles, Rolling Stones, Skank e outros nomes do rock nacional e do reggae.



"E houve um momento muito especial em que meu pai e o pai da Rita subiram ao palco para tocar e cantar com a Devise e o Beto Arreguy (Hocus Pocus) duas músicas dos Beatles, “Don't let me down” e “Ticket to ride”.





Ideia bacana foi a floricultura ao vivo. Na saída, os convidados receberam buquês de flores que foram usadas na decoração da festa.





O arquiteto João Uchôa, o mesmo profissional que projetou os principais palcos e estruturas do Rock in Rio e da Cidade do Samba, projetou o incrível estande do Instituto Fernando Sabino para a Bienal Mineira do Livro, que será realizada da próxima sexta (13/5) a 22 de maio, no BH Shopping. O presidente do Instituto, Bernardo Sabino, revela que o espaço será aberto e múltiplo para entretenimento da família, com teatro, poesia, audiovisual e música, demonstrando ainda um pouco do resultado conquistado nos últimos 15 anos com o atendimento a mais de 1 milhão de alunos em sala de aula. A programação apresenta oficinas de técnicas de desenho animado com Sávio Leite; criação de instrumentos musicais, aproveitando recicláveis, com Mestre Amâncio, e pinturas e intervenções artísticas, com o Coletivo Libertas.