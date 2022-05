No Rio, modelos, atores e atrizes prestigiam fotógrafo mineiro

Aderi Costa e Vera Fischer: atriz foi um das primeiras a chegar ao evento (foto: FOTOS: Miguel SÁ/DIVULGAÇÃO)

A pandemia atrasou também o lançamento de “Cais”, livro do fotógrafo mineiro Aderi Costa, uma obra de arte com design de Gringo Cardia. Mas a curiosidade em torno da obra não foi o único motivo que levou uma multidão de amigos, modelos, atores e atrizes ao Copacabana Palace, quarta-feira (4/5), em uma noite de chuva forte que caiu sobre a cidade.



A espera na fila foi longa. O ator Marcos Pasquim enfrentou quase uma hora para ter o exemplar autografado pelo fotógrafo, que comemorou o lançamento. “Um sonho realizado. Fiquei muito feliz com a presença de tantos artistas e amigos, apesar da chuva que eu só soube no final. Depois que comecei a autografar não parei mais”, conta Aderi Costa. Em quase quatro horas de evento, o fotógrafo assinou 400 exemplares do livro.

Aderi é respeitado no mundo da publicidade, onde conquistou muitos admiradores. Seu estúdio em Santo Cristo é referência no mercado nacional. Entre os presentes, Vera Fischer, mais bonita que nunca, foi uma das primeiras a chegar, assim como Pedrinho Aguinaga, o mineiro que ostentou o título do homem mais