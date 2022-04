De festa em Tiradentes a bloco de carnaval em BH, Insanidade faz história

PONTE PARA O FUTURO

Eduardo Fonseca

(Dudu Dyowzinho da Insanidade)

Produtor





Criada há mais de 20 anos em Tiradentes, a Insanidade começou sua história nos festivais de cinema da cidade, quando eu recebia os artistas para um encontro casual na casa de meu avô.





Anos depois, lá mesmo em Tiradentes, durante os festivais de gastronomia, chefs do mundo todo se encontravam no quintal da casa para cozinhar e tomar alguns drinques. Assim, as festas tomaram a proporção que ninguém nunca poderia imaginar.









Podemos citar alguns de nossos momentos mais mágicos. A “Luz Vermelha”, cabaré com todos a caráter e Sidney Magal dando as regras. Certa vez, alugamos um circo que passava pela cidade e os convidados foram obrigados a assistir a 40 minutos de apresentação antes de a festa começar.





A Insanidade do Pijama tirou todo mundo de casa com suas roupas de dormir para assistir ao show do RPM. Fernanda Abreu e Deborah Colker criaram coreografias ao vivo no palco insano, colocando o salão inteiro para repetir os passos.





Ex-mulher de Raul Seixas, Kika Seixas nos convidou para gravar o DVD do Hanói-Hanói e ainda convidamos Samuel Rosa e Renegado para participarem. A gravação, por sinal, será lançada no segundo semestre de 2022 com o título “30 anos de Hanói-Hanói na Insanidade”.





A Insanidade acabou se transformando em bloco de carnaval, que nos domingos da folia desce da Praça da Bandeira até o Mercado Distrital do Cruzeiro, onde a festa continua. Na última vez em que nosso trio elétrico desceu a Avenida Afonso Pena, eram 60 mil insanos numa só voz.





Voltando ao passado e já fazendo uma ponte com o futuro, relembramos o nosso começo em Belo Horizonte. As festas inesquecíveis no Automóvel Clube, quando ainda éramos poucos insanos, mas tudo muito intenso. No Minas 2, com o Lobão, fizemos uma bela noite de rock'n'roll.





Em 2022, voltaremos para o Minas 2, em 21 de maio, para curtir a junção de músicos do Jota Quest apresentando as músicas que eles gostam de escutar. Vai ser, sem dúvida, mais uma noite para entrar na história da Insanidade.