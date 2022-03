Duas mil fotos de Guto Muniz estão disponíveis no site Foco in Cena

Marcos Coletta, do Quatroloscinco, Fernanda Vianna, do Grupo Galpão, o fotógrafo Guto Muniz, Suely Machado, do 1º Ato, e Pedro Paulo Cava, do Teatro da Cidade no bate-papo sobre a memória do teatro realizado na Zap 18 (foto: Nereu Jr./Divulgação)

Guto Muniz acaba de disponibilizar acervo inédito que traz espetáculos registrados por ele ainda em filme fotográfico. São cerca de duas mil imagens nunca vistas pelo público, referentes a cerca de 200 montagens clicadas entre 1987 e 2000. Elas estão publicadas no site Foco in Cena, que completa 10 anos. “Foco in Cena é muito mais do que portal. É um acervo de pesquisa documental sobre a cena teatral, com registros de espetáculos mineiros, nacionais e internacionais”, afirma Guto, que completa 35 anos de carreira. Guto Muniz acaba de disponibilizar acervo inédito que traz espetáculos registrados por ele ainda em filme fotográfico. São cerca de duas mil imagens nunca vistas pelo público, referentes a cerca de 200 montagens clicadas entre 1987 e 2000. Elas estão publicadas no site Foco in Cena, que completa 10 anos. “Foco in Cena é muito mais do que portal. É um acervo de pesquisa documental sobre a cena teatral, com registros de espetáculos mineiros, nacionais e internacionais”, afirma Guto, que completa 35 anos de carreira.





DE VOLTA AO PASSADO





Além da beleza, o prédio que abriga o Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Belo Horizonte é repleto de história. Para dividir com os visitantes um pouco da riqueza desse patrimônio – a edificação é tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais –, o CCBB Educativo retoma as visitas teatralizadas. Sempre às sextas-feiras, às 18h, quem chegar à portaria principal do CCBB será convidado a fazer uma viagem no tempo. Educadora-atriz interpreta Amélia, moça da década de 1920 que chega a 2022 para contar a história do prédio da Praça da Liberdade.





Durante a visita, o público percorre os andares do edifício enquanto ouve histórias sobre sua arquitetura, mobiliário e seu valor para o patrimônio histórico. Para garantir a acessibilidade, há tradução na língua brasileira de sinais (Libras).





GASTRONOMIA

A VEZ DO PIRARUCU





Até 10 de abril, o pirarucu, peixe da região amazônica difícil de encontrar por aqui, será o astro do menu do festival Gosto da Amazônia, que reúne alguns dos principais restaurantes de BH. Leandro Dornas, do Roça Capital, apresenta o saltimboca de pirarucu com purê de banana-da-terra com queijo canastra e molho de moqueca. Leo Paixão criou para o cardápio do Ninita o risoni caldoso de tucupi com pirarucu na brasa, abobrinha e ora-pro-nóbis. Henrique Gilberto, da Cozinha Tupis, prepara o lombo de pirarucu salgado com ragu de pé de porco e couve crocante.





BALANÇO

ALENTO PARA A CULTURA





A Fundação ArcelorMittal encerrou 2021 com recorde de recursos aplicados em cultura, esporte, educação e filantropia corporativa – foram R$ 124,4 milhões, cinco vezes mais que em 2020 (R$ 27,1 milhões). É a maior quantia investida pela fundação em seus 30 anos. O valor foi dividido entre recursos próprios (R$ 5,8 milhões) e leis de incentivo (R$ 118,6 milhões), direcionados à ampliação de acesso e geração de oportunidades para crianças, jovens e educadores. Nos 56 municípios onde a fundação está presente, em Minas, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Bahia e Santa Catarina, as ações tiveram público superior a 475 mil pessoas em atividades presenciais e virtuais.





Um dos destaques é o Diversão em Cena, programa de formação de público para teatro infantil. Em 2021, ele adotou o formato híbrido, com transmissões on-line, retomando aos poucos as sessões presenciais. Cerca de 179 mil pessoas puderam conferir as apresentações exibidas no YouTube. Ainda na área cultural, foram firmadas parcerias e patrocínios com Palácio das Artes, Grupo Corpo, Orquestra Filarmônica e Museu do Amanhã.





DANÇA

MOVE CONCRETO





O Grupo Contemporâneo de Dança Livre (@gcontemporaneodedancalivre) realiza o projeto Ocupação Move Concreto! Venda Nova, voltado para residência artística de formação e criação em videodança, no Centro Cultural Venda Nova. As inscrições começam em 4 de abril, por meio de preenchimento de formulário disponível no link https://bit.ly/3wzKSAj. O projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura de Belo Horizonte, por meio do edital Descentra 2021.