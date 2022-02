Paulinho Moska no show do projeto que celebra os 40 anos do Rock 80, no CCBB-BH (foto: Cristina Granato/Divulgação)



Foi praticamente um bate e volta a passagem da fotógrafa Cristina Granato por Belo Horizonte, na semana passada. Veio para registrar os shows de Paulinho Moska e Arnaldo Antunes, que fazem parte da programação do projeto Rock Brasil 40 Anos. A própria Cristina também participa da mostra, com registros que fez ao longo de quase 40 anos de carreira.













Você esteve em Belo Horizonte para fotografar shows que fazem parte da comemoração dos 40 anos do Rock Brasil. Como foi a experiência?

Foi maravilhoso estar em Belo Horizonte, ver minha exposição no CCBB e registrar os shows de Paulinho Moska e Arnaldo Antunes. Tenho muito carinho pelos mineiros. Pena que fiquei pouco

Como esses dois anos de pandemia serão lembrados na comemoração das suas quatro décadas dedicadas à fotografia?

Foram dois anos de muito aprendizado. No primeiro momento, fiz dois projetos de fotos – “Ruas vazias” e “Rio Solitude”. Fiz trabalho on-line do Teatro Petragold, aqui no Rio. Minha comemoração de 40 anos está sendo com a exposição “Rock Brasil 40 anos”, que passa por Rio, BH, SP e Brasília .

Seu livro “Carioca” reuniu joias fotográficas de um período efervescente da noite carioca, entre os anos 1980 e 2000. Como o período posterior aos anos 2000 será perpetuado em sua trajetória?

“Carioca”, lançado em 2019, meu segundo livro, reúne 700 fotos do Circuito Cultural Carioca, onde atuo há 40 anos. Pretendo fazer meu terceiro livro, mas ainda não tenho nenhum projeto .

Numa das seções desta coluna, tento recuperar a história da noite de BH, mas o grande problema é a quase inexistência de registros fotográficos, especialmente dos anos 1970, 1980 e início dos 1990. Em seu livro, há lembranças do Scala e do Canecão, o que me mata de inveja por não ter tido uma Cristina Granato por aqui para fazer os registros de que preciso hoje.

Quando você fez aqueles registros, pensou que estaria, de alguma forma, preservando a história?

Sempre tive em mente fazer um arquivo para ter uma história. Comecei com uma caixa de sapato guardando os negativos. Virou mais de 20 arquivos analógicos e muitos digitais. É infinito.

O que mudou no seu conceito de fotografia dos tempos em que era uma adolescente, com 17 anos, até hoje, uma fotógrafa conceituada e respeitada?

Muito aprendizado e uma paixão crescente pelo que faço. Hoje me sinto feliz quando vejo as pessoas curtindo minhas fotos em exposições, jornais, sites. É uma trajetória na qual ainda tenho muito o que aprender e fotografar .

História é o que você tem para contar. Só no livro são mais de 700 imagens. Mas o que você lembra de muito marcante? Cite duas ou três lembranças que a emocionam até hoje.