''Cabrobó'', hit do Tianastácia, ganha versão com Samuel Rosa, do Skank

Samuel Rosa e Podé Nastácia (foto: Alexandre Neves/Divulgação)

Samuel Rosa faz participação especial na nova versão de "Cabrobó", sucesso do Tianastácia, que ganhou nova produção no disco "Sonhos loucos". A canção é a terceira faixa do álbum da banda mineira, que propôs lançar uma música por mês. A que dá nome ao álbum foi apresentada em dezembro de 2021, e "Verão'', no mês passado.





EM NOVA LIMA

ENJOY

A primeira edição de 2022 do Enjoy, que marca o calendário de eventos do Conselho Empresarial de Jovens da ACMinas, está marcada para quinta-feira (17/2), às 19h, no Tap House Capapreta, em Nova Lima. O encontro contará com a presença de sommeliers da cervejaria artesanal, que farão uma apresentação sobre as propriedades da cerveja e suas características. “No ano passado, fizemos algumas edições do Enjoy com experiências sensoriais, como degustação de vinho, de café e até harmonização de cerveja, mas todas no formato on-line. Esta edição vai marcar o retorno do evento presencial, tornando a experiência ainda mais marcante, mas seguindo todos os protocolos de segurança necessários”, afirma o presidente da ACMinas Jovem, Marco Túlio Campolina.





CARNAVAL

ENTRA E SAI NA FOLIA

Ivete Sangalo e Saulo Fernandes, que decidiram não realizar shows no carnaval, estão fora da programação do We Love Carnaval. A folia indoor está confirmada com Gusttavo Lima, Kevin o Chris; Bell Marques, Matheus & Kauan; Jorge & Mateus, Durval, Clayton & Romário e Thiaguinho, Rafa & Pipo.

• • •

Já o Carnaval do Mirante cancelou os eventos de segunda (28/2) e terça-feira (1/3). O motivo são as novas portarias da PBH que revogam o feriado. Já as festas de sexta-feira (25/2), sábado, (26/2) e domingo (27/2) estão mantidas.

SÃO FRANCISCO

CAMPANHA PARA HOSPITAL

A Fundação Hospitalar São Francisco de Assis pretende arrecadar R$ 126 mil para a compra de três caixas com equipamentos para realização de cirurgias de vídeo. A campanha foi lançada e quem quiser doar pode acessar o endereço https://painel.dupay.com.br/app/aquisicaoequipamentosvideolaparoscopia.