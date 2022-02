.

Sérgio Tristão

Produtor e empresário

O ano era 2011, e eu era responsável por algumas labels de eventos no Clube Chalezinho. Naquela época, as redes sociais não eram tão fortes como são hoje, e a mídia impressa ainda era muito utilizada como meio de divulgação. Eu sempre gostei de criar alguma conexão emocional com o público nos eventos que eu produzia, pois era preciso inovar para criar mais de 20 diferentes temas de festas durante todo o ano.









“Calma, vou explicar!”, respondi. Quando eu tinha 18 anos, morei no Canadá, e lembro-me de ter visto algo parecido nas festas dos estudantes da escola em que estudei. Trouxe essa referência para a reunião.





Na época, o Pedro Siman era o DJ residente do Clube Chalezinho, e os “DJs convidados” eram treinados durante uma semana com aulas práticas diárias à noite, no próprio clube. Não era uma encenação, eles realmente aprendiam a mixar e muitos sabem tocar até hoje. (A DJ Deolane iria adorar ter participado, rs.)





Além de a diversão ser garantida, os “DJs convidados” automaticamente funcionavam como promoters do evento, pois todos os amigos ficavam ansiosos para vê-los no palco.





O primeiro evento foi um sucesso e, no dia seguinte, recebi uma ligação do Marcelo Matte, diretor da Globo Minas na época, me convidando para ter uma coluna em vídeo sobre eventos no “G1- MG”. Os filhos dele frequentavam os meus eventos e adoravam.





Uma semana depois, estava eu com um microfone na mão, gravando a minha primeira matéria para a Globo em um desses treinamentos.





Na época, eles queriam levar a audiência da TV para a internet, e hoje o movimento é exatamente o contrário. Foi nessa época que descobri a minha paixão pelo audiovisual e pelo entretenimento.





Uma outra label que fazia muito sucesso era a Debut, em que 15 convidadas tinham a experiência de fazer uma nova festa de 15 anos já na maioridade, com direito ao pacote completo: bufê, valsa com ator global, vestido assinado por um estilista e tudo o mais. Era divertidíssimo!





Sempre brinco que quem produz eventos consegue produzir qualquer coisa. Essa época foi muito importante para mim e tenho certeza de que foi muito divertida para todas as pessoas que fizeram parte desses encontros. Os eventos serviram de base para que eu descobrisse uma nova forma de produzir, e escrever sobre isso aqui me fez recordar vários desses momentos!