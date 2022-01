Stael Abelha desfila em carro aberto pela Avenida Afonso Pena, no seu retorno a BH após ser eleita Miss Brasil (foto: Arquivo EM - 21/6/1961)





Em junho do ano passado, a coluna lembrou os 60 anos do primeiro título de Miss Brasil para uma representante de Minas Gerais, Stael Rocha Abelha. Foram vários telefonemas, trocas de e-mails e mensagens de celular na tentativa de conseguir informações sobre ela. Há dois dias, na página do Instagram @stael_abelha_missbrazil61, familiares que administram a conta informaram que ela é vítima de Alzheimer. Na rede social, a família criou a #lutacontraAlzheimer. Stael foi eleita Miss Universo, em Miami, em 15 de julho de 1961, mas renunciou ao título para se casar.





SOS MARIAS BONITAS





Para minimizar os estragos das chuvas na Região Metropolitana de Belo Horizonte, grupos e associações se mobilizam em busca de doações de água mineral, roupas e sapatos em bom estado, itens de higiene, material de limpeza, roupas de cama, toalhas de balho. As Marias Bonitas de Lourdes e Associação Amém, por exemplo, se uniram com postos na BoutiQueria (Cidade Jardim), Gabi Gifts, Ibiza Turismo, Júlia Sales (Lourdes), BH Outlet e Brother & Sis (Belvedere), posto da Prefeitura de Nova Lima, no Serena Mall, Ibizia Turismo (Vila da Serra).





ON-LINE

LITERATURA E MEMÓRIA





Fiel à sua missão de celebrar a memória da literatura brasileira, a Academia Mineira de Letras veiculou, nos últimos dias de 2021, em seu canal no YouTube, palestras especialmente encomendadas pela insituição para homenagear o legado dos escritores Wander Piroli, Oswaldo França Junior e Sérgio Sant'Anna. As palestras de Fabrício Marques, Maria Angélica Lopes e André Nigri estão disponíveis on-line.





BALA PERDIDA

ARTE REFLETE A VIDA





O artista Osvaldo Carvalho vive na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Lá, “balada” é uma gíria para “ser baleado”, “levar um tiro”. Pensando nos múltiplos sentidos dessa palavra, ela foi escolhida para dar nome à sua exposição, em cartaz na Piccola Galleria da Casa Fiat de Cultura. As primeiras pinturas da mostra foram criadas em 2019, quando balas perdidas começaram a atingir o ateliê do artista. Por isso, as 16 telas em acrílicas que compõem a série ganharam um elemento adicional ao ser levadas para a galeria: cada quadro é acompanhado de um projétil real, colecionado por Osvaldo ao longo dos anos.



***





Guiado por uma famosa frase de Jean Paul Sartre – “Não importa o que a vida fez de você, mas o que você faz com o que a vida fez de você” –, Osvaldo Carvalho se inspira em cenários da cidade para criar pinturas e dar novas interpretações para o material que tem em mãos. Com esse trabalho, são propostos questionamentos sobre a banalidade dos nossos dias e a nossa relação com o mundo. A exposição pode ser conferida pelo público até 30 de janeiro, com entrada gratuita.













