AML mantém tradição centenária seguindo protocolos de saúde

Rogério Faria Tavares, Letícia Nelson de Sena, Dom Walmor Oliveira de Azevedo e Clóvis Salgado na missa de Natal da Academia (foto: Guto Cortes/Divulgação)

Honrando uma tradição de mais de 100 anos, a Academia Mineira de Letras (AML) realizou, na noite da última quinta-feira (23/12), sua clássica missa de Natal. A cerimônia foi na sede da instituição, no Palacete Borges da Costa, na Rua da Bahia. A celebração ficou a cargo do acadêmico Dom Walmor Oliveira de Azevedo, atual ocupante da cadeira número 11, arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB.





Depois, foi servido o famoso chá. A sessão também incluiu a projeção, na fachada externa do prédio anexo, de vídeo especial apresentando poemas natalinos de 24 autores, como Alphonsus de Guimaraens, Cacaso, Conceição Evaristo, Laís Correa de Araújo, Mário Quintana, Márcio Sampaio, Yeda Prates Bernis, Sophia de Melo Breyner Andresen e Florbela Espanca.





SUASSUNA

ARMORIAL NO CCBB



Uma das curiosidades da mostra “Movimento Armorial –- 50 anos”, no CCBB-BH, é a sala dedicada aos figurinos de personagens de Ariano Suassuna. O espaço reúne 12 desenhos feitos pelo artista plástico Francisco Brennand para os figurinos do filme "A Compadecida", de 1969. "Esta sala é espetacular, conseguimos resgatar os desenhos e o figurino original da Nossa Senhora, que é o mais bonito de todos. E estamos preparando a reprodução dos outros figurinos dos personagens principais, o Diabo, o João Grilo, Jesus e o apresentador, o Palhaço, que é, na verdade, o próprio Ariano", conta a curadora Denise Mattar. A exposição, que permanece em cartaz até 7 de março, reúne desenhos, xilogravuras, fantasias e objetos de acervo que dão a dimensão do que foi o Movimento Armorial, iniciado na década de 1970, no Recife.





LITERATURA

FICÇÃO E NÃO FICÇÃO



“Síndrome de burnout e trabalho bancário” (Editora RTM) é o livro lançado pela advogada Maria Inês Vasconcelos. Já Emanoel Ferreira comemora a conquista do Prêmio Geek de Literatura 2021 com o livro “A polícia secreta para crimes mágicos”.





EM JANEIRO

FAVORITA 10 ANOS





O cantor Thiaguinho será uma das atrações da comemoração dos 10 anos do Baile da Favorita, uma das festas mais famosas do Brasil. O evento criado por Carol Sampaio, Michel Diamant e Emerson Martins terá um dia (19 de janeiro) só seu dentro do festival #UniversoSpanta.





SOLEIL

NOVO ESPETÁCULO





A temporada de “Bazzar”, do Cirque du Soleil, está confirmada para o segundo semestre do ano que vem, com temporadas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A capital mineira, que sempre esteve na agenda da companhia canadense, desta vez ficou de fora.