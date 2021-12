Fotógrafo desenha dedicatórias em livro lançado em BH

Adriana Vasconcelos foi prestigiar a sessão de autógrafos de "Ire ice zea land down under", de Weber Pádua (foto: Francisco Drumond/Divulgação)

O convite era para o lançamento de "Ire ice zea land down under", quarto livro do fotógrafo Weber Pádua. Mas, com a cabeça cheia de ideias e animado como ele só, ele fez do encontro uma verdadeira festa na Livraria da Rua. Teve jazz, com o próprio Webinho na bateria, encontros e reencontros e, óbvio, fila para os disputados autógrafos.

A cereja do bolo foi o autógrafo do fotógrafo. Com toda a paciência do mundo e animadíssimo, Webinho criava ilustrações que eram a cara dos amigos e admiradores. "Webinho é divertido, criativo e de uma sensibilidade ímpar", comenta a empresária Adriana Vasconcelos.





HO… HO… HO

É NATAL





A campanha dos Cartões de Luz, promovida pelas Marias Bonitas de Lourdes, ainda está dando o que falar. Depois de atingir a meta de mil cestas básicas, que foram distribuídas no Vale do Mucuri, o projeto ainda sorteou entre os colaboradores uma cafeteira. O ganhador, que preferiu manter-se no anonimato, devolveu o prêmio para as Marias Bonitas, que decidiram sorteá-lo novamente entre os artistas responsáveis pelas estampas dos cartões. Bruna Lubambo foi a vencedora.





GIRAMUNDO

SEM MARIONETISTAS





“Pedro e o lobo”, de Sergei Prokofiev, ganha uma nova versão do Grupo Giramundo. Na próxima segunda-feira (27/12), no canal do YouTube do Theatro Municipal de São Paulo, será apresentado um vídeo com animações produzidas pelo grupo de teatro de bonecos e música da Orquestra Experimental de Repertório. Peça mais apresentada do Giramundo, “Pedro e o lobo” desta vez ganha bonecos digitais e animados, para se movimentarem em sincronia com a música.





LANÇAMENTOS

GUERRA E PEDRA AZUL





Cris Guerra acaba de lançar seu oitavo livro, “Fundo do poço - O lugar mais visitado do mundo” (Editora Melhoramentos). A obra fala sobre os altos e baixos da vida e a importância de saber lidar com estas duas “estações” - e tantas outras que aparecem no dia a dia.





Já “Eu conto”, de Paulinho Pedra Azul, está em fase de pré-lançamento no site da Caravana Grupo Editorial. O livro reúne 34 causos escritos durante o período de reclusão provocado pela pandemia.





FOLIA

FESTA NA AREIA





Para os mais animados, que venceram a ressaca da ceia, Baianeiros faz show neste sábado (25/12), a partir das 15 horas, na Arena BH Beach. Felipe Hott e o DJ Bruno Diaz são convidados da tarde.