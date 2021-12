Sucesso da edição do carnaval pré-pandemia, Bloco do Silva está de volta

O Bloco do Silva no Jangalove, dois meses antes da chegada da pandemia ao Brasil, em 2020 (foto: Guilherme Breder/Divulgação)

O Bloco do Silva e o Heavy Baile estão na programação do esquenta para o carnaval, no estacionamento G1 do Mineirão. Na última folia realizada antes da pandemia, o Bloco do Silva levou mais de 25 mil pessoas a seis apresentações. No repertório, sucessos do início dos anos 1990, de Daniela Mercury, Cheiro de Amor, Banda Eva, Olodum, e clássicos de Caetano Veloso, Gal Costa, Gerônimo e Gilberto Gil.





VERÃO

DIVERSIDADE NO MINEIRÃO

Vintage Culture, Natiruts, Vanessa da Mata, Jão, Djonga, Xamã, MC Poze do Rodo, Lagum, Luedji Luna, KVSH, Chico Chico são algumas das atrações da primeira edição do Festival de Verão de Belo Horizonte, marcado para os próximos dias 29 e 30 de janeiro, no Mineirão.





LUMIAR

HOMENAGEM NA BAIXADA

O 19º Curta Santos – Festival de Cinema de Santos, que foi exibido no sábado passado (18/12), fez uma retrospectiva com obras que marcaram as oito edições do Lumiar – Festival Interamericano de Cinema Universitário, realizado pelo Centro Universitário UNA. O Curta Santos é um tradicional evento audiovisual da Baixada Santista e foi determinante para que a cidade paulista recebesse o selo de cidade criativa em cinema da Unesco, em 2015.





NA TELONA

PRÉ- ESTREIA





O média-metragem “Torta americana de maçã” e o curta “JFBrittes – Em óleo & carvão” tiveram pré-estreia na última segunda-feira (20/12), na Sala Humberto Mauro, no Palácio das Artes, em comemoração aos 20 anos de carreira do cineasta Ernane Alves.





ONG

ENTRE AS MELHORES

O ChildFund Brasil, ONG global cuja sede nacional se situa em Belo Horizonte, foi eleita como a melhor ONG que trabalha por causas ligadas a crianças e adolescentes. O reconhecimento foi feito pelo prêmio Melhores ONGs, realizado pelo Instituto O Mundo que Queremos, pelo Instituto Doar e pelo Ambev VOA.





PERISCÓPIO

GALERIA FAZ ANIVERSÁRIO

O livro “Periscópio 5 anos”, organizado pelo escritor e curador Germano Dushá, foi lançado no último sábado (18/12) para marcar o aniversário da galeria Periscópio. A obra reúne as principais peças das 28 exposições, individuais e coletivas, promovidas no local entre 2015 e 2020. O projeto foi realizado com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio das empresas Agropel, Nova Catalão e Tecar Fiat. Dushá levou mais de três meses para compilar todo o acervo das mostras em imagens e textos com informações sobre cada uma. A publicação inclui ensaios inéditos dos sócios fundadores Alexandre Romanini, Altivo Duarte e Rodrigo Mitre, dos colecionadores Libéria Neves e Vicente Camilo, do curador Raphael Fonseca e do próprio Dushá.

Ao longo desses cinco anos, a Periscópio teve como proposta o impulsionamento de novos nomes, como Rafael RG (1986), Randolpho Lamonier (1988) e Luana Vitra (1995), além de apresentar novos olhares para artistas com trajetória mais longa, mas que também merecem atenção, como Wilson Baptista (1913-2014), Umberto Costa Barros (1948) e Ana Linnemann (1955). Dushá afirma que o conjunto formado pelas obras evidencia a construção de um lugar próprio para o livre desenvolvimento da linguagem.