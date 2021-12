Três registros fotográficos, do dia a dia da cidade, nesta edição de Natal

SONHO

Nesta época do ano, todos os nossos sonhos são possíveis. Podemos, por exemplo, jurar que estamos em uma das imagens expostas na fachada do Palácio das Artes, na celebração dos 50 anos da Fundação Clóvis Salgado. Os eventos presenciais, sem distanciamento na plateia, retornaram e voltaram a movimentar não só o Grande Teatro, como centros culturais espalhados pela cidade. Mas o momento imortalizado na imagem registra uma época em que, claro, éramos muito mais felizes. E como sonhar não custa nada, já pensou que beleza se pudéssemos entrar na foto, ao final do concerto, sair lá pelas laterais, voltar no tempo e tentar uma forma de reverter todos os erros que nos viraram de ponta-cabeça?

REALIDADE





Mas a vida real tem nos dado muitos tapas na cara. A pandemia, aliada à ausência de uma política social do governo federal, inundou as ruas das cidades do país com famílias inteiras que não têm teto, menos ainda o que comer. Diferentemente daquela foto tão expressiva na fachada do Palácio das Artes, aqui, na vida real, a gente pode interferir, na tentativa de aliviar a situação. As doações para crianças, homens e mulheres são urgentes e bem-vindas. Aporofobia, aversão à pobreza, que cresce de forma inconcebível, não cabe por aqui. O sentimento de amor ao próximo, a emoção na renovação da esperança por dias melhores têm seu ponto alto no Natal. Não podemos esquecer jamais, ainda mais em tempos pandêmicos, que a luta dessas famílias, sob sol, sol chuva, é diária.

ESPERANÇA