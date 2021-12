Duas árvores de crochê de 3 metros de altura foram doadas às comunidades de Córrego do Feijão e de Casa Branca, em Brumadinho. Com a participação de 25 artesãs, além de fornecedores locais de outros serviços, foram produzidas 400 peças em crochê feitas com barbante 100% para cobrir as árvores. A iniciativa foi do Confio Atelier, criado em Brumadinho após o rompimento da barragem de rejeitos do Córrego do Feijão.





Trabalho e outras peças contaram com a participação de 25 artesãs (foto: Confio Atelier/DIVULGAÇÃO)





A técnica do crochê foi repassada por Janaína Pinheiro, brigadista voluntária que fez parte das primeiras equipes que chegaram ao local, a mulheres que esperavam notícias dos seus familiares. Nascia o Confio Atelier, que continua promovendo capacitação e interlocução criativa com a população local. Os produtos podem ser encontrados em loja em Casa Branca.





SOLIDARIEDADE

CARTÕES POR CESTAS





O grupo Marias Bonitas de Lourdes tem a comemorar no finalzinho do ano. Anteontem, foram encaminhadas mil cestas básicas com alimentos para o Vale do Mucuri, adquiridas com a campanha de kit de cartões de Natal. Foram beneficiadas famílias em Crisolita (50 cestas), Águas Formosas (250 cestas), Machacalis (300 cestas), Bertópolis (250 cestas), Umburatiba (100 cestas) e Santa Helena de Minas (50 cestas). Ontem, foi sorteada uma cafeteira entre os compradores dos kits.





REUNIÃO

CONQUISTAS E PREMIAÇÕES









NOVA LIMA

PATRIMÔNIO





Os fotógrafos Celso Travassos e Karina Bacci promoveram oficinas de capacitação para crianças e jovens em Nova Lima, através do projeto sociocultural Retratos da Terra. O projeto, patrocinado pela AngloGold Ashanti via Lei Federal de Incentivo à Cultura, trabalhou o tema "Patrimônio histórico”, estimulando a reflexão e a consciência social por meio da arte e da fotografia.





HQ

RAINHA MAEVE





Cristiano Seixas, fundador e diretor da Casa dos Quadrinhos, o primeiro roteirista brasileiro a adaptar para os quadrinhos uma franquia de Hollywood – “Alien: The original screenplay” –, prepara novo roteiro de um dos principais projetos para 2022, a revista Maeve Rising Warrior. A publicação é uma revista em quadrinhos inspirada pela Rainha Maeve da Irlanda. “Até hoje, este é o meu maior desafio profissional. Precisei me colocar na posição desta lenda tão significativa e criar relevância entre todo este universo celta para a sociedade atual. Inclusive, achei fundamental convidar uma roteirista, que é apaixonada pela cultura celta, como consultora neste processo”, diz Seixas.