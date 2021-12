Bloquinho da Lagoa troca trio elétrico pelo pranchão

Durval Lelys vai fazer a festa no dia 15 de janeiro, no Mineirão (foto: Saulo Caiu Na/Divulgação)

O Bloquinho da Lagoa abre a temporada de verão de 2022, no dia 15 de janeiro, sábado, a partir das 15 horas, de casa nova, o Mineirão. Bell Marques e Durval Lelys vão comandar a folia no pranchão, um palco móvel, que lembra um trio elétrico mais baixo e fica bem próximo do público.





VIRADA

DEZ, NOVE, OITO...

A banda Baianeiros, o sertanejo Matheus Luccato e o cantor Arthur Belmonte estão confirmados no Réveillon Prainha 2022, no bairro Buritis. Além do DJ Mainframe, que vai tocar o melhor de todos os ritmos!

SOLIDARIEDADE

DOAÇÃO A QUEM PRECISA

Os projetos sociais Sementes do Bem (@projetosementesdobem), Comida que Abraça (@_comidaqueabraca)e Filhos de Maria (@2020_filhosdemaria) foram contemplados com cestas básicas, produtos de higiene pessoal e roupas, doados pelo projeto Formação com Solidariedade, idealizado pelo professor Alan Ribeiro, da Estácio Belo Horizonte. Cerca de 200 alunos dos campi Prado e Venda Nova dos cursos de administração, ciências contábeis, marketing e recursos humanos são engajados no projeto. A campanha arrecadou mais de 1 tonelada de alimentos, sendo 80 cestas básicas completas e alimentos avulsos; peças de roupas e produtos de higiene pessoal.





MUSICAL

ALÉM DOS NOSSOS OLHOS

O musical infantojuvenil "O pescador e a estrela" abre a programação de férias do CCBB-BH, no próximo dia 7 de janeiro. As apresentações serão às sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, sempre às 16 horas, no Teatro I. Por meio da jornada do jovem pescador cego Fabiandro, que está em busca de seu amor desaparecido, o público é apresentado a uma história cativante, mágica, mas também real: na vida, muitas coisas não podem ser vistas, apenas sentidas. Com direção de Karen Acioly, texto original de Thiago Marinho e Lucas Drummond, o espetáculo conta com a participação de Sara Bentes, deficiente visual com extenso e premiado currículo como atriz, cantora, compositora e escritora. E a direção de movimento é da atriz e bailarina Moira Braga, também deficiente visual.