Seção ''Trem das cores'' promove o encontro de poeta com artista plástico

“Se não posso sair, vejo na tela várias telas me levarem a lugares a que nunca fui. Em livros, converso. Em versos, apaixono. E as músicas substituem os sons do isolamento. Meus olhos nublados pela insegurança voltam a ver beleza nas cores da arte. Há liberdade! Então, voo em uma aquarela para enfrentar o inimigo invisível com a coragem de um herói mascarado da fantasia. Resisto, porque a cultura resiste. Luto, ainda que o mundo esteja em luto. Para que juntos pintemos um amanhã melhor.”





Texto: Daniel Cruz é poeta, autor de “Nuvens reais”, advogado, mestre

em direito empresarial e pessoa

com deficiência.





Ilustração: Mateus Moreira é aprendiz perpétuo da pintura. Utiliza as possibilidades dessa linguagem para dar vazão à consequência de existir. Um pouco do seu universo pictórico pode ser visitado no Instagram (@pteus)









>>PUBLICADA ÀS QUARTAS-FEIRAS, ESTA SEÇÃO SE PROPÕE A VALORIZAR AS ARTES, REUNINDO UM ARTISTA PLÁSTICO COM UM ATOR, DIRETOR OU ESCRITOR





Eleonora Santa Rosa marcou para 18 de dezembro o lançamento dos livros “Solilóquio” e “cultura!”. A manhã de autógrafos começa às 11h, na Fundação de Educação Artística (FEA), em Belo Horizonte. “Solilóquio” dá continuidade a “Interstício” (2017), reunindo 196 textos publicados na revista eletrônica “Dom Total”, do Instituto Dom Helder Câmara, entre agosto de 2017 e maio de 2021. São registros do cotidiano, política, cultura e arte, além de abordar as agruras e embates que marcaram o país no período.





Já “cultura!” traz 54 textos escritos por Eleonora entre 2016 e 2021 – alguns inéditos, outros publicados na “Dom Total” e vários periódicos. Abordam gestão, planejamento, captação e implantação de projetos e equipamentos, com ênfase em museus e patrimônio cultural.





O ator Odilon Esteves preparou a despedida da versão on-line da peça “Na sala com Clarice” para sexta-feira (10/12), data em que a escritora completaria 101 anos. “Como esse trabalho nasceu para celebrar o centenário dela, acho que será bom fazer a última apresentação neste dia, fechando o ciclo completo”, diz. “Como será apresentação de despedida, pedi permissão ao escritor Hugo Almeida para usar um trecho de seu conto 'O canto de Clarice', do livro 'Feliz aniversário, Clarice', coletânea lançada no centenário da escritora. Ele autorizou, e o conto do Hugo vai ser a cereja do bolo desse aniversário”, comemora o ator. Os ingressos podem ser adquiridos na plataforma Sympla.





Os seis anos da banda Baianeiros, que hoje é também um dos maiores blocos do carnaval de Belo Horizonte, serão comemorados nesta quarta-feira (8/12), a partir das 15h, no Arena BH Beach.