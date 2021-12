Festas não comemoradas em 2021

Letícia Martins

Produtora de eventos





Minha área foi uma das primeiras a parar com a chegada da pandemia, e é uma das últimas a voltar. Então, minha rotina voltou de forma avassaladora, com as clientes de 2020 e 2021 remarcando festas, e novas clientes chegando, querendo celebrar de imediato, olhando tudo mais em cima da hora, mais ansiosas. Temos de ter jogo de cintura para organizar uma festa em tempo mais curto.





Percebemos que as comemorações, neste segundo semestre, têm perfil diferente. Estão durando mais tempo, com maior consumo de alimentos e bebidas. Talvez porque as pessoas estavam há muito tempo sem ir a festas para se divertir e encontrar os amigos.





A nova realidade nos levou a trabalhar com equipes maiores para dar conta da quantidade de eventos. Para isso, precisamos treiná-las para manter o nosso nível de entrega.





Em 2022, não teremos muitas datas para novos eventos – a maioria deles são remarcações de 2020 e 2021. Eventos praticamente prontos, apenas aguardando a data para acontecer. Há fornecedores sem data disponível para nossos clientes. Eles vão planejar em 2022 para acontecer em 2023.





Com isso, 2023 será o ano em que colheremos os frutos depois de quase dois anos de paralisação. A tendência é termos muitas festas! As pessoas querem, mais do que nunca, celebrar a vida.





Ou seja, trabalhamos como loucas, porém felizes por estarmos de volta fazendo o que gostamos! Ou seja, eventos todos os finais de semana e, muitas vezes, mais de um por dia.