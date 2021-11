.

Carlos Nunes

Ator





Sou ator de vocação e de profissão.





Fui um dos primeiros a parar com a pandemia, mas tive o privilégio de ser um dos primeiros a voltar à cena. Era a mistura de medo e insegurança com a ansiedade que não cabia no peito.





Medo de as pessoas não irem me ver. Insegurança sobre se eu ainda sabia o meu ofício de fazer rir, depois de 18 meses sem exercitá-lo. Ansiedade para ver a gargalhada brotando no rosto da plateia.





Infelizmente, a gargalhada eu só ouvi, não pude ver.





A máscara que protege também nos afasta das gargalhadas, nos impede de ver o riso da plateia – público ainda tímido, mas saudoso e sedento da alegria e da magia do teatro.





Minha volta foi em grande estilo, com a rainha da alegria: Kayete, especialista em animar milhões de ouvintes pelo Brasil com seu humor contagiante e sua generosidade infinita.





Foi possível sentir que as pessoas que passaram a trabalhar em casa, no “novo normal” home office, estavam ávidas por sair, encontrar os amigos em um ambiente aconchegante e divertido. Prova disso foi a gente não vender nem sequer um ingresso sozinho, eram sempre três ou quatro no mesmo CPF.





Leio agora a notícia de que teremos carnaval. É a vida voltando ao antigo normal, depois do longo período “fique em casa”.





Sempre acreditei que o teatro sobreviveria, pois sobreviveu a várias pandemias. O que mais desejo é levar alegria pras pessoas de forma direta, ali, todas as noites. Sem o filtro da TV ou do cinema.





Numa noite de sábado, não há dinheiro que pague encontrar um bom texto e bons atores. Com muita responsabilidade, é necessário que a emoção sobreviva.





O show não pode parar.