Ameaça da 'Droga Zumbi' cresce nos EUA e causa alarme

Droga deixa cicatrizes irreparáveis na vida dos usuários e da família (foto: Freepik)

Martin, um homem de 45 anos, tem lutado contra a dependência de opioides por anos. Viciado em fentanil, uma droga letalmente viciante que substituiu a heroína nas ruas de Nova York, ele agora está tentando evitar uma nova substância conhecida como 'tranq' ou Martin, um homem de 45 anos, tem lutado contra a dependência de opioides por anos. Viciado em fentanil, uma droga letalmente viciante que substituiu a heroína nas ruas de Nova York, ele agora está tentando evitar uma nova substância conhecida como 'tranq' ou 'droga zumbi' , que está causando profundas feridas na pele e corroendo tecidos. Martin compartilhou sua experiência durante uma visita ao St. Ann's Corner of Harm Reduction, um estabelecimento de auxílio a dependentes químicos que tem atuado desde os anos 90 no Bronx.





As cicatrizes em seus membros indicam uma possível exposição à xilacina, um poderoso sedativo e analgésico para animais, também conhecido como 'droga zumbi'. A Casa Branca considera o aumento do uso de xilacina uma 'ameaça emergente' nos EUA, uma droga que é facilmente adquirida online.

Muitas vezes, a droga contém fentanil, um opioide sintético 50 vezes mais potente que a heroína e que foi a principal causa de morte de 110.000 pessoas por overdose no país em 2022. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), o número de overdoses mortais por xilacina aumentou de 260 em 2018 para 3.480 em 2021.





A cidade de Filadélfia é considerada o epicentro da 'droga zumbi'. No entanto, em Nova York, 19% das overdoses por opioides - 419 mortes em 2021 - envolveu a xilacina. Courtney McKnight, professora de epidemiologia clínica na Universidade de Nova York, aponta que a xilacina pode ser adicionada ao fentanil para prolongar seus efeitos. Além disso, a abstinência da droga pode levar a crises severas de ansiedade.

Os profissionais de saúde do St. Ann's têm observado um aumento no número de pessoas com feridas graves causadas pela droga. 'As pessoas relatam que começam a ver pequenos hematomas ou manchas pretas e depois parece que os tecidos na área afetada morrem', explica Jazmyna Fanini, uma enfermeira do centro.





Os EUA estão enfrentando uma crise de saúde devido à epidemia de opioides. Em Nova York, o número de overdoses fatais em 2021 aumentou para 2.668, 80% a mais do que em 2019, devido ao fentanil e à pandemia , que aumentou os riscos devido ao isolamento dos dependentes químicos.









A cidade e as associações estão confiando na naxolona, um antídoto em spray nasal, para reverter a overdose por fentanil. No entanto, a xilacina, que desacelera a respiração e o ritmo cardíaco, complica a situação.

Bridget Brennan, promotora especial para narcóticos de Nova York, explica que, embora grandes quantidades da droga sejam encontradas, não é possível processar ninguém, pois a xilacina não tem o status de 'substância controlada' em nível federal.





Os trabalhadores do St. Ann's acreditam que a aparição de novas misturas é resultado das políticas que criminalizam os dependentes químicos. 'Continuaremos encontrando esse tipo de substância até que o problema real seja enfrentado, que é a falta de um produto seguro', afirma Steven Hernández, líder da equipe.





Um programa da cidade de Nova York permite que os consumidores testem suas drogas para conhecer os riscos. Leonardo Domínguez Gómez, pesquisador do Departamento de Saúde da cidade de Nova York, acredita que ainda é possível evitar a xilacina, pois ainda não é abundante no mercado.