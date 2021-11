"Cultura é inclusão social e resistência", afirma Nasi

(foto: João Pedro Nemer)



“Poucas vezes na nossa história a cultura foi tão importante. Estamos diante de um governo com o objetivo claro de devastar e espoliar a natureza, minar as bases do Estado laico e promover toda espécie de preconceitos e mentiras. Cultura nos faz sonhar, ter esperança. Cultura dá voz à realidade que vivemos. Cultura é inclusão social e resistência. Por isso a querem destruir”





Texto: Nasi vocalista da banda de rock Ira!, compositor e produtor musical





Ilustração: João Pedro Nemer, natural de Belo Horizonte, formado na Escola de Belas-Artes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Atualmente, o artista plástico mora em Florianópolis, onde apresentou, recentemente, sua segunda exposição individual: “Linha d’água”. A primeira, “Linhas de transposição”, ocorreu na Galeria de Arte do BDMG, em 2019.





PUBLICADA ÀS QUARTAS-FEIRAS, ESTA SEÇÃO SE PROPÕE A VALORIZAR AS ARTES, REUNINDO UM ARTISTA PLÁSTICO COM ATOR, DIRETOR, MÚSICO OU ESCRITOR

ESTREIA

“Sem palavras”

A bailarina e professora Kenia Dias, belo-horizontina radicada em São Paulo, está no elenco de “Sem palavras”, espetáculo da Companhia Brasileira de Teatro, que marca a estreia da Ocupação Mirada 2021. Com direção e texto de Marcio Abreu, a peça, que já passou por festivais na França e na Alemanha, será apresentada pela primeira vez no Brasil nesta quarta-feira (24/11), no Sesc Santos. A programação vai até domingo (28/11) e pode ser conferida em sescsp.org.br/mirada.

NO MAO

BH em fotos

A 9ª edição do Cold Hot pode ser visitada até sexta-feira no hall do Sesi – Museu de Artes e Ofícios (MAO), na Praça da Estação. A mostra reúne 20 registros fotográficos da arte urbana que são a cara da da capital mineira. A curadoria é assinada pelo Sesi Minas e Festival Cura. As fotos serão doadas para centros culturais de BH.

HOMENAGENS

Ao TRE/MG

Arivaldo Resende de Castro Júnior, juiz do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE/MG), recebeu a Comenda Marechal Deodoro da Fonseca, concedida pela diretoria executiva da Ordem dos Cavaleiros da Inconfidência Mineira. A honraria é destinada a personalidades que se destacaram no decorrer deste ano. O Colar Marechal Deodoro da Fonseca foi entregue ao desembargador Marcos Lincoln dos Santos, presidente do TRE/MG, além de outras autoridades.