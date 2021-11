Mateus Moreira explora a ambiguidade da memória em seus trabalhos (foto: Leo Lara/divulgação)

Na exposição de Mateus Moreira em cartaz na Piccola Galleria, em BH, ganham forma várias situações que carregam significados ambíguos na memória humana e na própria vivência do artista. As 15 pinturas a óleo despertam a sensação que dá nome à mostra: “Desolação”.





Mateus buscou inspiração em seu próprio dia a dia. “Tentação”, a maior tela, começou a ser criada em 2017. Desde então, o tecido abrigou diversas temáticas e paletas, mas ele nunca ficava satisfeito com o resultado. Certo dia, deparou com porcos comendo lixo e dali veio a inspiração para a composição final do quadro. Na paisagem representada em “Caos”, uma das últimas pinturas criadas para a exposição, figuras se reúnem ao redor da “caixa de pandora contemporânea”, como ele

O trabalho de Mateus Moreira pode ser conferido no passeio virtual pela galeria, no site da Casa Fiat de Cultura, onde a exposição presencial está em cartaz. Quem quiser ir até lá deve agendar sua visita por meio da plataforma Sympla.

MODA

PARA A GAROTADA





As atrizes Juli Simoura e Mirella Sabarense, a influencer Ana Clara Luz e a cantora Polly Angel, semifinalista do “The voice kids”, estão entre as convidadas do Vitrini Fashion, que começa quinta-feira, no Centro de Eventos Planetarium do Hotel Mercure. O encontro vai reunir 22 marcas e 22 lojas.









LETRAS

RECOMENDÁVEL





A nova edição do livro “Quarto de despejo” recebeu o selo de “Altamente Recomendável” para o público juvenil, concedido pela Fundação Nacional para o Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). Lançada em comemoração aos 60 anos da obra de Carolina Maria de Jesus, a adaptação para o teatro, escrita por Edy Lima, levou o Prêmio FNLIJ

Lúcia Benedetti.





MAO

VIVA BH!





A quarta edição do Festival Cantos de Beagá está marcada para 10 e 11 de dezembro, com apresentações musicais, ciclo de palestras, vídeos turísticos, experiências gastronômicas no Centro de Belo Horizonte e ação piloto de turismo inclusivo. Comemorando os 124 anos da capital mineira, o evento terá como espaço principal o Museu de Artes e Ofícios (MAO), com entrada franca. O festival será encerrado com o show “Belo Horizonte, a cidade que encanta”, reunindo Lívia Itaborahy, Ladston do Nascimento, Bárbara Barcelos e Mariana Nunes.