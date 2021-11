José Siebra

Sócio da Popolare, economista especializado no campo e na mesa

Em um momento de certo conforto, com planos sendo desenhados e projetos caminhando a pleno vapor, fomos engolidos pela pandemia. Nos primeiros dias de confinamento, ligamos uns para os outros, preocupados com os produtos que venceriam dali a um mês, nem imaginamos o que estava por vir.









Fomos obrigados a tomar decisões delicadas em poucas horas, reuniões rápidas e decisivas. Criamos planos de ação e discutimos cada passo, exaustivamente. Encerramos atividades em muitas frentes, foi doloroso nos despedir daqueles planos e projetos. Ainda tínhamos dúvidas se era a decisão correta, mas seguimos nossa estratégia e entendemos que sobreviver era o mais importante naquele momento. O controle de danos tinha que ser rápido, muitas negociações, prazos e acordos.





Felizmente, as coisas caminharam bem e, rapidamente, nos encontramos sentados, discutindo, tomando decisões, criando listas, mas, desta vez, para a abertura de um novo negócio. A sensação de que éramos muito limitados imperava, e a dúvida era como não víamos as oportunidades incríveis no mundo digital, com a tecnologia e o e-commerce.





As mídias sociais, os unicórnios de entrega, a velocidade com que se alastrou a demanda por delivery. Desenhamos um projeto focado em outro aprendizado muito importante, de que, às vezes, o sucesso está na simplicidade.





Optamos por levar um produto adaptado ao momento que vivíamos, com preços justos e atendimento muito cordial, oferecendo um pouco do acolhimento que as pessoas estavam acostumadas a receber quando visitavam nossas casas. Somos um trio de sócios, cada um com sua bagagem e experiência, mas todos focados em multiplicar essa proposta de uma autêntica pizza italiana para todos.





Os próximos capítulos trazem grandes desafios: cuidar de pessoas e processos, crescer com qualidade e manter a filosofia da empresa viva. Seguimos atentos e prontos para nos adaptar novamente a esse mundo se abrindo aos poucos, o intuito é nos manter sempre presentes.