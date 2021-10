SOLIDARIEDADE 1

CAMISAS PARA O SATED

Às vésperas das férias deste colunista, a HIT dá um “até logo”, apresentando o balanço das vendas das camisetas criadas com estampas de designers mineiros para a campanha Vacina para Todos. Foram arrecadados exatos R$ 2.950,36, doados ao Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversão (Sated-MG).

***

Presidente da entidade, Magdalena Rodrigues elogiou a iniciativa – “Uma campanha tão simpática”, disse que os recursos foram utilizados para compra de cestas básicas e para colocar contas do sindicato em dia. “O que valeu muito foi sentir a solidariedade. O abraço de vocês significa o carinho pelos artistas e técnicos de Minas Gerais.”

***

A venda das camisetas foi uma segunda etapa da campanha Vacina para Todos, que começou em março passado, com designers mineiros criando artes publicadas sempre às sextas-feiras, nesta coluna. Rodrigo Santos e Terezinha Santos abraçaram a ideia com Use Pronta, que foi responsável pela produção das camisetas.

***

A campanha chegou ao fim em agosto. Mas o trabalho dos designers ganhou novo capítulo com intervenção cultural na Lagoinha. Os trabalhos – 30 no total – foram transformados em pôsteres que ocupam os tapumes da obra de reforma do Mercado da Lagoinha.

SOLIDARIEDADE 2

LIVROS PARA TODOS

O balanço pré-férias dá contas também do livro “Diálogos da pandemia” (Editora Astrolábio). A obra, que reúne crônicas selecionadas entre as mais de 200 publicadas neste espaço de março a outubro do ano passado, está entre as mais vendidas no site da editora.

***

Assim como as camisetas, a publicação teve destino solidário. Metade do que for arrecadado será doado ao projeto Ler é Viver, do Instituto Gil Nogueira. A expectativa é de que um balanço parcial seja feito após a noite de autógrafos, prevista para o final de novembro.

***

Em ação envolvendo um grupo de empresários, a coluna conseguiu doação suficiente para a aquisição de 150 exemplares do livro, que já foram entregues à Secretaria Municipal de Educação (Smed). Segundo Ricardo José Miranda, gerente de bibliotecas da Smed, "os exemplares serão encaminhados às escolas municipais que ofertam o terceiro ciclo do ensino fundamental ou a Educação de Jovens e Adultos para compor o acervo das bibliotecas das respectivas escolas". Ricardo garante que a publicação vem se somar às demais ações e recursos na promoção da leitura e formação cidadã.





***

Até o fim do ano, a coluna deve repassar ao Instituto Gil Nogueira os recursos levantados com a venda do livro “Diálogos da pandemia”.