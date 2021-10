O trabalho do grupo 62 Pontos revisita o clássico de Dorival Caymmi ''Samba da minha terra'' (foto: Reprodução)



O 62 Pontos é um coletivo de artes gráficas voltado, em especial, para a impressão tipográfica. Com quase quatro anos de existência, acabou ganhando visibilidade ao trabalhar com trechos de músicas brasileiras. Para juntar à história do coletivo, a alegria de que todos os participantes do 62 já estão com pelo menos a primeira dose de vacina no braço e a dificuldade de entender como alguém se dispõe a avacalhar a imunização da sociedade, o trabalho do grupo revisita o clássico de Dorival Caymmi “Samba da minha terra” para deixar uma mensagem bem clara e direta.





EXPOSIÇÂO

O SIMBIONTE





A fotógrafa Leca Novo expõe, na CasaCor, seu trabalho mais recente: ensaio que reúne Carlos Teixeira, Luciana Nepomuceno, Pedro Lázaro, Mariana Sucupira, Flávia Albuquerque e Eula Teixeira em suas casas, que, agora, em momento pandêmico, são também espaço de trabalho. Curadora da mostra, Mary Arantes afirma que nada ali é em vão. "Nas telas similares de múltiplas TVs, os habitantes questionam: precisamos aprender a viver sozinhos para que saibamos viver em comunidade?".





ON-LINE

SKANK NA SALA MINAS GERAIS





O Skank se reúne em live no próximo 7 de outubro. O show, transmitido da Sala Minas Gerais, será promovido pela Fundação São Francisco Xavier, braço social da Usiminas, para marcar o lançamento do Hospital Libertas, assim como a consolidação da operadora de saúde, a Usisaúde. A unidade hospitalar será inaugurada no próximo ano, na capital mineira, na região da Pampulha, no prédio que era da Usiminas. O show será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Fundação São Francisco Xavier.