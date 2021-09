Santa Casa BH inaugura Centro de Parto Normal Irmã Dulce

(foto: Santa Casa BH/divulgação )





A Santa Casa BH inaugurou o Centro de Parto Normal Irmã Dulce, da Maternidade Hilda Brandão. O serviço vai oferecer às parturientes e seus acompanhantes mais conforto e segurança. O CPN é o segundo habilitado de Belo Horizonte com atendimento exclusivo pelo SUS e conta com estrutura composta por três suítes de parto, sendo uma com banheira, e conjunto de elementos e métodos não farmacológicos para o alívio da dor da parturiente, como bola de pilates para exercício, banqueta específica para parto, chuveiro e massagem, entre outros.





EM PITANGUI

MOSTRA DE CINEMA





O cantor e compositor pitanguense Moisés Navarro faz parte do grupo de embaixadores da 3ª Mostra de Cinema de Pitangui, marcada para 8 a 12 de outubro, na cidade mineira. Na programação, serão apresentados 20 filmes nacionais em cinco dias. Na abertura, Moisés fará um pocket show apresentando músicas autorais e grandes sucessos, como “Fim de tarde de domingo” (Ricardo Homen), “Felicidade” (Lupicínio Rodrigues) e “Jurema” (Sylvio Rosa)”.





ON-LINE

VERBO GENTILEZA





“Revolução Gentil” é o tema da sexta edição do Festival Verbo Gentileza, que começa hoje (23/09) e vai até domingo (26/09). Em palco virtual, será possível conferir Thiago Delegado, Barbatuques e Orquestra Ouro Preto. “Cada atração foi pensada por um motivo. O público está com muita saudade da DelegasCia, casa onde será gravado o show e que está precisando de apoio. Tanto a Orquestra Ouro Preto quanto o Barbatuques têm projetos sociais de oficinas para crianças que tiveram que ser interrompidos na pandemia. Queremos trazer essas pessoas de volta aos palcos, mesmo que de forma virtual”, explica Patrícia Tavares, organizadora do evento. A programação do festival é gratuita e inclui também danças, performances e audiovisual.





INSERÇÃO

JOVENS NO MERCADO





Com apoio da Fundação L’Hermitage, instituição mineira com mais de 20 anos de atuação em gestão, formação e desenvolvimento educacional, a Resilia, edtech voltada para a inserção de jovens no mercado de trabalho a partir de cursos de programação e habilidades comportamentais, está oficialmente em Minas Gerais. A parceria surgiu a partir do reconhecimento da necessidade de expandir a metodologia da Resilia com empresas com foco na empregabilidade. Para a primeira turma de Minas, a edtech vai oferecer o curso de desenvolvimento web, que formará desenvolvedores com capacidade de atuação como full stack, podendo atuar em front-end e back-end.





SOLIDARIEDADE

EM PROL DO LAR AMIGO





Hoje, das 19h às 23h, o Restaurante Paladino recebe convidados para jantar em benefício da instituição Lar Amigo. O menu será dividido em entrada, prato principal e sobremesa e opções de bebidas. Seguindo os protocolos de segurança, o jantar será organizado em mesas para 2, 4 ou 6 pessoas.