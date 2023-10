Mesmo ganhando, como diria a Dilma, nós já perdemos

735

O Atlético, do meio-campista Igor Gomes, não conseguiu o resultado desejado no primeiro clássico na Arena MRV (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)







A derrota de domingo passado não é um vexame. Vexame é achar que uma derrota para o arquirrival, embora arquifreguês, seja um vexame. Não importa se era o primeiro clássico na nova arena. É do jogo ganhar ou perder um clássico, tenha você o elenco que tiver, esteja o adversário em que fundo de poço estiver.

Vexame, isso se pode dizer, é abdicar do jogo quando se tem um time melhor. Vexame é ser covarde. Armar um ferrolho mal-feito jogando na sua própria casa, diante de sua própria torcida. Vexame é ter Felipão de técnico. Vexame são suas entrevistas sem nenhum respeito ao torcedor que lhe paga o salário. Vexame não é perder um clássico. Vexame é agredir familiares de jogadores porque perdeu um clássico.

Vexame não é perder para o Cruzeiro por 1 a 0, nem mesmo para um Cruzeiro querendo ser tetra da série B. Já ganhamos tantas vezes com times tão ou mais medíocres, diante do rival francamente favorito. Vexame é perceber que agora somos nós os arrogantes, e que o vestiário deles respira a raça e o amor de que tanto nos orgulhamos um dia. Aqui o cara entra funcionário e sai jogador do Flamengo.

Vexame é não ter ninguém da direção, nenhum dos nossos donos, a colocar a cara para uma palavra ao torcedor. A não ser para versar sobre os rumos da economia do país ou a safra de uvas na Europa. Uma coisa completamente ridícula.

Vexame é um presidente inexistente, um Conselho de amigos, uma SAF imoral que privatizou um patrimônio que deveria ser tombado e cujo maior ativo é a paixão do povão, agora privado de conhecer o novo estádio. Paixão vendida na bacia das almas a espertalhões que a colocaram eles próprios nesse lugar – e que, rezando na cartilha da construção de falsas narrativas, terceirizam a culpa de tudo a todo tempo. A culpa é do Kalil, a culpa é do Coudet. Vexame é ter tanto bobo pra acreditar. Vexame é ter tanto amansado para contribuir.

Outro dia um amigo lançou a ideia de uma revolução: um grupo de atleticanos que fosse ao coreto do parque refundar o Atlético. Poderia se chamar Athletico Mineiro Football Club, nosso primeiro nome. Ou Atlético mesmo, já que os donos da SAF não gostam de Atlético e trabalham para mudar seu nome, pois Atlético há vários. A ver se não desgostam também do compasso do hino, do escudo e das listras da camisa.

Acharíamos uma quadra de society ou um lote vago onde instalaríamos as traves. Uma dona Alice para costurar a bandeira. O nosso galo voltaria a ser um galo, e não o chester atual. Perderíamos em peito, ganharíamos em alma. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena.

Vão dizer que Galo é uma marca e já pertence à safada da SAF. Mas como vão proibir quando o Galo insistir em cantar? Com o tempo, faríamos a nossa própria SAF – a Sociedade dos Atleticanos Fodidos, com títulos simbólicos vendidos a qualquer entusiasta da nossa pequena grande revolução. Comeríamos o pão que esses caras amassaram. Até o dia em que tomaríamos de volta aquilo que sempre foi nosso.

O Galo do Felipão tem a sorte de ser esse Robin Hood que nem ele explica (“porque é assim”): tira dos tubarões e entrega aos cabeças de bagre. Não importa onde isso vai nos levar. Mesmo ganhando, como diria a Dilma, nós já perdemos. Esse vexame é nosso e ninguém tasca.