Saíram os premiados da firma no mês setembro!

Paulinho é o típico matador - matador de analistas profissionais do futebol e corneteiros em geral (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A. Press - 16/9/23)

Agora que o Galo é uma empresa, uma Sociedade Nem Tão Anônima do Futebol, deve adotar aquelas coisas que a governança das firmas adora promover. Por exemplo, o “Funcionário do Mês”. Que, aliás, precisa urgentemente ganhar um “upgrade” – onde já se viu falar português se podemos falar inglês?





O Employee of The Month, claro, é Paulinho, ou Little Paul, como queiram. The son of Oxóssi! Tá endiabrado o dono do Terreirão do Galo, menos conhecido por Arena MRV, eternamente Estádio Elias Kalil – e agora, por aclamação popular, Arena Paulinho.





Paulinho é o típico matador – matador de analistas profissionais do futebol e corneteiros em geral. Antes, perdia uma baciada de gols, muito embora estivesse enchendo o baldinho como nunca antes em sua carreira, com tentos importantes e até salvadores. O que nos permitia xingá-lo e aplaudi-lo ao mesmo tempo, já que uma das belezas do futebol é poder chutar a coerência para escanteio, às favas a razão e viva a galoucura!





De repentemente, Little Paul desandou a fazer gols, como se tivesse colocado o pé na fôrma de Reinaldo, Guilherme, Tardelli ou Hulk. É gol de todo jeito. Contra o Botafogo, assemelhou-se a uma tacada de bilhar. O fato de ser o único a marcar no Terreirão naturalmente que nos evoca pensamentos sobre coisas transcendentais. Demorou o tremular da bandeira de Oxóssi, caçador de uma flecha só, como bem se viu no jogo contra o líder.





Se o son of Oxossi é o Employee of The Month, tem outro son que foi obrigado a passar no RH, um demérito para qualquer operário-padrão. Trata-se do filho do senhor Jemer, o Jemerson. Como “reforço positivo”, melhor seria conceder a ele o título de “Motorista do Mês”, Driver of The Month.





Tinha treino somente no período da tarde. Naquele dia, envolveu-se em acidente automobilístico às 5 da manhã, em seu próprio condomínio. Sim, a essa hora é comum que as pilastras estejam alcoolizadas. Como bem observou um amigo, o abnegado pai de família que sai em busca de um pãozinho quente assim que clareia o dia merece toda compreensão e solidariedade.





A Galo SA reconheceu acertadamente dois outros personagens deste alvissareiro mês de setembro, aquele em que viramos a chavinha e rumamos ao título em arrancada jamais vista. Um deles é São Víctor, que irá inspirar o novo uniforme da firma, o já consagrado Manto da Massa. Dez anos depois, o milagre primeiro do nosso santo arqueiro é perfeito como inspiração para a volta por cima no certamente atual.





O outro é Guilherme Arana, merecedor de comentário elogioso do patrão acerca de seu chamado para a selecinha. Tadinho do Arana, vai ter que se vestir de patriota, só não me agarre a nenhum caminhão! Mas como ia dizendo, o patrão falou bem do Arana. Sindicalistas dirão tratar-se de um pelego. Comunistas! Agora é torcer para que o fluxo de mercadorias para o exterior não acabe por levar nosso pé-de-obra.





Foi um bom setembro, ainda que a humanidade tenha experimentado o que é ser uma picanha no churrasco da firma. Mas e daí se o mundo acabar depois de o Galo galgar os 9 degraus que o levarão ao topo exatamente na rodada contra o Flamengo? A gente vai tudo caminhar bêbado na brasa quente, todo mundo pelado!!! Claro, protegendo apenas as virilhas.





Para alcançar esse nirvana, vamos ter de ganhar hoje do Internacional no terreiro dos caras. O universo, esse general Heleno, conspira ao nosso favor: o Inter só tem cabeça pro Fluminense, e é aí que o Oxossison vai dar mais uma de suas flechadas. Vitória magra, pra ninguém prestar atenção na gente – a firma é de mineiros: produz queijo mas possui bancos. Quanto menos se espera, tamo nóis na Bolsa de Nova York.