Ludopedicamente falando, o atleticano não tem do quê reclamar de 2020

Jorge Sampaoli, técnico do Atlético, vice-líder do Campeonato Brasileiro (foto: Bruno Cantini/Atlético)

Foi-se 2020. Que ânus, senhores! Coitado do Iluminado perto da retrospectiva que eu assisti — isso sim, um filme de terror. Basta o trailer para nos darmos conta de que foi de fato um c. Ainda mais aqui nesta cloaca do mundo, neste manicômio a céu aberto em que a ala dos terraplanistas está no poder, sob o comando do Napoleão do hospício.Aliás, chamar essa gente de doida é diminuir sua responsabilidade na tragédia. Doido é o. Esse povo é outra coisa.Ludopedicamente falando, no entanto, não podemos reclamar, muito embora a corneta na veia seja parte intrínseca da atleticanidade. Iniciamos 2020 comendo o pão que o Sette Peles amassou. E se alguma coisa mudou para melhor, para muito melhor, temos de dar o crédito àquele que merece: o Goleiro de Boné à Noite.Sim, o goleiro dos Afogados da Ingazeira, o salvador da pátria. Não fosse a nossa vaca ter se afogado naquele brejo,teria arrastado junto a campanha do Brasileirão.Neste momento de esperança renovada, em que sepultamos esse 2020 desgraçado e abraçamos 21, aqui vai um salve a esse herói sem capa mas de boné mesmo durante um jogo de futebol realizado à noite. Feliz ano, meu goleirão! Obrigado por tudo.A partir da intervenção do Goleiro de Boné à Noite, Dudamel foi tratado como os comunistas pelos internos do manicômio e mandado de volta à Venezuela. Como o ânus de 2020, já foi tarde. Mas a tempo de permitir a reconstrução do Galo com a chegada de JorgeSalve, Jorge! Tão logo sentou praça, acabou-se também a era dos pernas de pau, com a exceção de Hyoran, o Patric da vez. Instaurou-se então a seleção da URSAL, a União das Repúblicas Socialistas da América Latina, na qual se inscrevem, além do próprio Sampaoli, Júnior Alonso, Allan Franco, Zaracho,, Savarino, todos rapazes latino-americanos com bastante dinheiro no banco e muita bola pra jogar.Uma pena Tardelli não ter desfrutado de um garçom da qualidade de Keno. Lamentável também que, falando a mesma língua, o professor não tenha se entendido com. E nem com o Otero. E os dois foram salvar o Corinthians do rebaixamento, o que é mais lamentável ainda.Em todo caso, Sampaoli levou o Atlético de volta à prateleira de cima. Deu gosto ver o Galo jogar — o nosso Rivotril diante da tragédia de 2020. Que se mantenha a prescrição para 21, porque, não se iluda, será mais do mesmo.Mas, como eu ia dizendo, não podemos reclamar. Foi puro deleite acompanhar oem 2020. Primeiro, nas páginas policiais. Depois, no caderno de esportes. Eles praticam algo apenas próximo a que chamamos futebol, mas outra modalidade, um arranca-toco danado, com cenas de pastelão e atores canastrões.Pra terminar de queimar o filme, trouxeram o Felipão, cuja multa rescisória é de R$ 10 milhões. E gol da Alemanha! A certa altura da saga do Crüzëirö na Segundona, fui acometido por um sentimento de pena. Mas quando percebi já havia passado.Como um Pai Dinah, vaticino: não volta em 21. A questão é menos o pai de santo, cujas promissórias foram quitadas, e mais o processo que move contra este escriba o ex-senador Zezé Perrella e seu advogado, Sérgio Santos Rodrigues. Desde que passei a réu por fazer menção a um certo helicóptero, tudo para o Crüzëirö e a dupla dinâmica passou a dar errado, de Aécio Neves ao CSA. Enquanto o trânsito em julgado não absolver este que vos fala, estarão todos condenados à Série B.Como um Pai Dinah, afirmo: seremos campeões. O São Paulo desandará a partir da desclassificação para o Grêmio na Copa do Brasil. O Flamengo ficará no cheirinho.fará o gol do título — aquele que só ganharemos assim, aos 50 do segundo tempo, na última rodada, depois de a bola bater no travessão e em ambas as traves, rolar pela linha e oferecer-se a Dom Diego. Feliz 2021!