Dezembro laranja: você já passou filtro solar hoje?

Câncer de pele em orelha (foto: Wimimedia Commons)

Todo mês tem uma cor? Tem cor, tem doença, tem saúde e tem conscientização. Não é preciso decorar o calendário das cores de saúde, mas é preciso se envolver com as campanhas de conscientização, seja para o seu bem ou para o bem de alguém que você ama.



Dezembro chegou e uma das cores que acompanham os últimos 31 dias do ano é o laranja. Esse é o mês de falarmos sobre a prevenção do câncer de pele, uma doença que pode ser prevenida com medidas simples.





Os raios solares apresentam luz Ultravioleta A (UVA) e Ultravioleta B (UVB), que danificam a barreira de proteção da pele e permitem o crescimento desordenado de algumas células, fato que chamamos de tumor. Os tumores de pele podem ser divididos, inicialmente, em melanoma e não melanomas, sendo o câncer de pele não melanoma o mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer da pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil e são registrados, a cada ano, cerca de 185 mil novos casos.Os raios solares apresentam luz Ultravioleta A (UVA) e Ultravioleta B (UVB), que danificam a barreira de proteção da pele e permitem o crescimento desordenado de algumas células, fato que chamamos de tumor. Os tumores de pele podem ser divididos, inicialmente, em melanoma e não melanomas, sendo o câncer de pele não melanoma o mais frequente no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país.





Recentemente, minha irmã Luciana Gontijo, estudante do quinto ano de medicina, participou da comissão organizadora do I Congresso Nacional Acadêmico de Dermatologia (CONAD) e compartilhou na família reflexões importantes vindas do evento que reuniu mais de mil acadêmicos. Compartilho com vocês uma delas: o trabalho dos dermatologistas vai muito além da aplicação de botox, preenchimentos e estimuladores de colágeno. Eles são os especialistas em cuidar da saúde da pele e tratar as doenças dermatológicas, entre elas o câncer de pele.





“Mas, Dr. como eu vou saber quando procurar um dermatologista? Ou como vou saber que uma pinta pode ser um tumor?”. Essas dúvidas são bastante pertinentes e, pensando em auxiliar a população a identificar precocemente o aparecimento de lesões, manchas ou pintas suspeitas, existe um método simples e fácil para qualquer pessoa fazer uma avaliação inicial: o ABCDE das pintas. Baseado nas cinco primeiras letras do nosso alfabeto, em que cada uma nos alerta sobre um sinal importante:





A - Assimetria.

B - Borda irregular

C - Cores diferentes na mesma lesão

D - Diâmetro maior que 6mm

E - Evolução da lesão, se estiver crescendo em um curto período de tempo.





Muito importante também ficar atento aos fatores de risco:





– História familiar de câncer de pele;

– Pessoas de pele e olhos claros, com cabelos ruivos ou loiros;

– Pessoas que trabalham frequentemente expostas ao sol, sem proteção adequada;

– Exposição prolongada e repetida ao sol na infância e adolescência.

Sintomas

O câncer da pele pode se assemelhar a pintas, manchas ou outras lesões benignas. Assim, conhecer bem a pele e saber em quais regiões existem pintas faz toda a diferença na hora de detectar qualquer anormalidade. A avaliação por um profissional se faz necessária, mas também pode ser solicitado uma avaliação laboratorial da lesão, uma biópsia. A precisão diagnóstica do exame laboratorial associado a suspeita clínica aumenta muito a precisão do diagnóstico.

Prevenção

– Evitar exposição prolongada ao sol entre 10h e 16h;

– Usar sempre proteção adequada, como bonés ou chapéus de abas largas, óculos escuros, barraca e filtro solar com fator mínimo de proteção 30. Respeitando o tempo de ação do filtro solar, é necessário aplicá-lo a cada duas horas, durante a exposição solar.





O verão já está batendo na porta e, logo, o Dezembro Laranja dará espaço para as cores de Janeiro. Então se cuidem! O Sol faz bem, mas não em excesso e sem proteção. Usem filtro solar.