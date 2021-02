O coronavírus não matou a dengue

(foto: Marcos Teixeira de Freitas/Visualhunt/Banco de Imagens)

Durante muitos anos, oque tomou conta dos noticiários brasileiros e de muitos consultórios de Pronto Atendimento, principalmente durante o verão, foi o vírus da. O que aconteceu com a dengue no último ano? Foi mais uma vítima do novo? Não foi. Infelizmente, os casos de dengue continuam acontecendo e essaé ainda mais crítica.De acordo com o Ministério da Saúde, em 2020 foram registrados mais de. Mas, devido à proporção e à gravidade da, não é de se surpreender que a dengue tenha perdido espaço nas conversas e jornais. Por isso, nesta semana vamos relembrar o foco doda dengue.Ao contrário da COVID-19, que é transmitida por meio de gotículas do nariz ou da boca de pessoas infectadas, a dengue é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti. Para se proteger da dengue, o que vale não são máscaras e álcool gel, mas sim o cuidado com os ambientes que acumulam, se transformando em. Não adianta prevenir somente no período de chuvas - os cuidados devem ser hábitos e não campanhas. Os ovos do Aedes aegypti podem sobreviver por um ano à espera de um ambiente adequado para o desenvolvimento.Com duração de cinco a dez dias, a dengue é uma doença autolimitada, ou seja, evolui para a cura sem tratamento específico. O que não quer dizer que sejam dias fáceis e nem que os sintomas sejam sempre leves. Estamos diante de uma das famosas viroses em que o foco deve ser tratar os sintomas e ficar atento aos fatores de risco e sinais de alerta.FebreDores muscularesDor articularDor nos olhosMal estarFalta de apetiteDor de cabeçaManchas vermelhas no corpoSangramentoDor abdominal intensaVômitos persistentesPressão baixaAumento do fígadoAcúmulo de líquido no pulmão, barriga e/ou coraçãoAlteração de exame de sangue como aumento de hematócritos ou redução das plaquetasLactentes <2 anosGestantesAdultos maiores que 65 anos portadores de diabetes, hipertensão e outras doenças cardiovascularesDoenças pulmonares, como DPOCDoenças do sangue, como anemia falciformeDoenças renaisDoenças autoimunesA dengue é uma arbovirose - doença viral transmitida por insetos - que pode apresentar sintomas inespecíficos e idênticos a outras várias doenças. "Doutor como o senhor sabe que é dengue?" A avaliação médica é suficiente para o diagnóstico de dengue. O que nós chamamos este bate papo é a anamnese que, ao se associar ao exame físico, pode responder mais de 85% das nossas dúvidas diagnósticas.O exame de sorologia e identificação do vírus é importante para os dados de saúde pública e planejamento de estratégias coletivas, porém para o indivíduo não fará nenhuma diferença, uma vez que os resultados ficarão disponíveis quando ele já tiver melhorado da doença e não altera o tratamento, ou seja, não fará nenhuma diferença nas orientações e condutas médicas. Para casos com sinais de gravidade, um exame simples, como o hemograma, é suficiente para classificar a doença e guiar o tratamento.O principal tratamento é a- tomar bastante líquido é fundamental para uma boa recuperação e redução dos sintomas. O foco deve ser o tratamento do quadro clínico por meio de medicamentos que controlam a febre, a dor e a coceira.A dengue é uma doença que causa grande impacto na saúde pública, responsável por muitos gastos, tanto para o SUS quanto para a saúde privada. Esse é mais um dos motivos pelo qual reforço que não é necessário nenhum exame específico para o diagnóstico da dengue, não existe tratamento específico, porém as orientações devem ser seguidas à risca para um bom desfecho.