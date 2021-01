As metas que importam para a sua saúde em 2021

(foto: Pexels/Pixabat)

José Preventivo da Silva quer começar obem e em dia com a. Abriu seu caderno de anotações, onde escreveu todos os seus, tarefas e compromissos do ano passado e percebeu que inúmeraspropostas para 2020 não foram concluídas.fez com que o último ano fosse desafiador para todos nós, até mesmo para José, que é super organizado. A verdade é que todos nós sabemos que, mesmo em anos não pandêmicos, somos mestres em não nos atentarmos às nossas próprias metas.No dia 4 de janeiro, o senhor Zé já acordou pensando em marcar um check-up total com seu médico de confiança. Porém, logo se lembrou que check-up total não existe. Seu médico já havia conversado sobre isso e, então, a ansiedade passou.Seu amigo João ligou para dar feliz ano novo e, no meio da conversa, apareceu o assunto saúde. Senhor José não é bobo, abriu sua caderneta das metas de 2020, escritas lá em 2019, e listou algumas sabedorias adquiridas para o seu grande amigo.As famosas listas de exames não são adequadas. Os pedidos de exames não são aleatórios, porque os cuidados com a saúde vão além disso. Os exames têm suas indicações: complementam as suspeitas médicas, rastreiam doenças ainda sem sintomas, e somente devem ser solicitados para esclarecer algo para que conseguimos realizar intervenções. O saber por saber não é uma prática.O termo consulta médica ficou tão comum que esquecemos a função fundamental. Necessitamos de um profissional que conheça nossa história e nosso corpo, um médico para nossa referência que irá sanar as dúvidas, propor acompanhamentos, fazer os exames preventivos e de rastreio (o famoso e correto check-up), sugerir avaliações de outros colegas especialistas e, assim, acompanhar o que é realmente necessário para sua vida. O melhor check-up é uma boa consulta médica.O dia correto para iniciar uma atividade física é hoje! Sim, nada de esperar segunda-feira, comece algo ainda hoje, seja qual for. Que seja um voto para uma vida saudável.Reduzir o consumo de cigarro, álcool, outras drogas e se alimentar de maneira mais saudável. Um passo de cada vez e sem metas inatingíveis.Diminuir os preconceitos na sua forma mais ampla contra atividades, contra alimentos, contra pessoas e culturas. Ler sobre assuntos fora da sua realidade e vivência, experimentar, ousar e se redescobrir são excelentes formas de ter um ano melhor para o corpo e a alma."Doutor, estou com algum problema no meu sistema nervoso", ou, "isso aí acabou com o meu sistema imunológico". Esses são exemplos de falas de pacientes que atribuem adoecimento a estruturas complexas. Não são doenças, mas sim divisões didáticas do corpo humano, entidades patológicas e responsáveis por doenças. Não se esconda atrás de respostas vagas. É melhor assumir os riscos e as atitudes do que procurar desculpas. "Quem é bom de desculpa, pode não ser bom em mais nada".- Se possível, compre um calçado confortável- Se possível, estude novos temas- Se possível, se apaixone por pessoas e por experiências- Tome vacinas- Acredite na ciência- Fuja de soluções milagrosas- Se afaste dos charlatões- Se aproxime do que te faz bem, se afaste do que te faz malDesejo que parte das suas metas de 2021 já estejam a caminho. Feliz Ano Novo!