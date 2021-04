Os efeitos silenciosos da pandemia

(foto: Pixabay/Reprodução )

Para além das estatísticas diárias de casos e mortes por COVID-19, a pandemia tem trazido inúmeros efeitos silenciosos. Um deles é a redução da esperança de vida ao nascer. Essa variável estima o número médio de anos de vida que um recém-nascido deve atingir, considerando-se a estrutura de mortalidade prevalecente no seu local de nascimento.





LEIA MAIS 06:00 - 30/03/2021 O enterro das estatísticas oficiais

06:35 - 15/03/2021 Os perigos por trás dos resultados das pesquisas de percepção

16:29 - 02/04/2021 Pandemia aumenta o número de trabalhadores informais e condições precárias Minas Gerais reduziu, no ano de 2020, em cerca de seis meses a esperança de vida de sua população, resultando em perda de aproximadamente 20% de tudo que se tinha avançado nos últimos 10 anos. Estudo recente realizado pelo pesquisador e técnico da Fundação João Pinheiro (FJP), Olinto Nogueira, indica que devido à COVID-19, a população dereduziu, no ano de 2020, em cerca de seis meses a esperança de vida de sua população, resultando em perda de aproximadamente 20% de tudo que se tinha avançado nos últimos 10 anos.









Os autores também estimam um cenário alternativo, buscando corrigir parcialmente os registros de subnotificação da doença, e assim incluem, junto às estatísticas de óbitos por COVID-19, 90% dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave sem teste laboratorial (SARS-1). Nesse cenário que busca ser mais realista, o impacto sobre a esperança de vida é bem mais acentuado e promove redução de 2,52 anos sobre a expectativa de vida. Outro estudo da mesma natureza (Reduction in the 2020 life expectancy in Brazil after covid), realizado por um grupo de demógrafos brasileiros e estrangeiros, ainda sob revisão, aponta cenário ainda mais pessimista: em 2020, no Brasil, a esperança de vida ao nascer declinou em 1,94 ano com o advento da COVID-19 Os autores também estimam um cenário alternativo, buscando corrigir parcialmente os registros de subnotificação da doença, e assim incluem, junto às estatísticas de óbitos por COVID-19, 90% dos óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave sem teste laboratorial (SARS-1). Nesse cenário que busca ser mais realista, o impacto sobre a esperança de vida é bem mais acentuado e promove redução de 2,52 anos sobre ade vida.





Assim como no estudo da FJP, os autores estimam perda expressiva: redução de 25% dos ganhos de esperança de vida alcançados nos últimos 20 anos, chegando a 36% para o cenário que inclui as mortes por SARS-1.





Podemos argumentar, inicialmente, que essa perda é transitória, pois em breve a população estará mais imune. Lamentavelmente, não é o que estamos vivendo. O Brasil vem se mantendo líder em mortes diárias por COVID-19, na direção contrária à tendência global de controle do vírus. Não é de se estranhar que, nesse contexto, a atividade econômica não consiga engrenar, a pobreza e a vulnerabilidade social se agravem e o Sistema Único de Saúde (SUS), agora com corte orçamentário, imponha desdobramentos mais graves sobre a assistência à saúde de parcela expressiva da população.





Algo tão silencioso quanto à redução da expectativa de vida são as mortes do capital humano. Para além das perdas afetivas, o país tem perdido conhecimento. As vidas que se vão levam consigo o saber, a cultura, as vivências práticas e expertises que não necessariamente tiveram tempo de serem transmitidas. Junto ao leito de morte, enterra-se também o capital humano.





Outro perda silenciosa é a capacidade de crianças e jovens adquirirem conhecimento e se desenvolverem cognitivamente. Se a esperança de vida ao nascer reduziu em, no mínimo, 25% dos ganhos de vida média adquiridos nos últimos 20 anos, o que se dirá da educação das crianças e jovens que se encontram há quase um ano e meio no ensino remoto e que, em sua maioria, não estão conseguindo aprender? Esse universo representa praticamente 70% da população em idade escolar do país.





Embora a Carta Magna promulgue a laicidade do Estado, o slogan atual do Governo Federal e suas práticas correlatas tentam ignorá-la. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal (STF) teve que se reunir para decidir se cultos e missas poderiam voltar a acontecer presencialmente