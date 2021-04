Do negacionismo ao efeito Tostines: acorda, Brasil!

(foto: Gerd Altmann/Pixabay / Tostines divulgação)



Nos anos 80 do século passado, a televisão brasileira, nossa grande rede de comunicação à época, tinha verdadeira concorrência entre propagandas, muitas delas, geniais. Eram motivos de brincadeiras e analogias nos círculos de amigos e, até mesmo, nos ambientes de trabalho. Dentre as propagandas daquela época, recordo-me de uma cujo slogan dizia: “Tostines vende mais por que é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais (?)”. Nos anos 80 do século passado, a televisão brasileira, nossa grande rede de comunicação à época, tinha verdadeira concorrência entre propagandas, muitas delas, geniais. Eram motivos de brincadeiras e analogias nos círculos de amigos e, até mesmo, nos ambientes de trabalho. Dentre as propagandas daquela época, recordo-me de uma cujo slogan dizia: “Tostines vende mais por que é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais (?)”.





06:35 - 15/03/2021 Os perigos por trás dos resultados das pesquisas de percepção economia buscamos, continuamente, explicar os fenômenos com base no comportamento de variáveis selecionadas. Algumas, por sua forte conotação teórica, são facilmente observadas; outras, nem tanto, ou simplesmente não existem. Por exemplo, a Lei de Okun – nome oriundo de seu autor, o economista Arthur Okun, é uma teoria que descreve a relação inversa entre taxa de desemprego e taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). Sua averiguação empírica é fato! Embuscamos, continuamente, explicar oscom base no comportamento de variáveis selecionadas. Algumas, por sua forte conotação teórica, são facilmente observadas; outras, nem tanto, ou simplesmente não existem. Por exemplo, a Lei de Okun – nome oriundo de seu autor, o economista Arthur Okun, é uma teoria que descreve a relação inversa entre taxa dee taxa dedo Produto Interno Bruto (). Sua averiguação empírica é fato!





Há também as relações espúrias, que são meras coincidências de fenômenos que ocorrem simultaneamente, na mesma direção ou não, e que podem “induzir” os mais desavisados a conclusões totalmente equivocadas. Como exemplo prático atual, no Brasil, o que mais estamos observando em discursos equivocados e defesas insensatas no que diz respeito ao tratamento da COVID-19 são fruto de relações espúrias. Afinal, seria o mundo científico todo insensato e só parte da comunidade brasileira a estar certa em adotar tratamento precoce?





Os números de óbitos não deixam mais dúvidas sobre esse e outros equívocos cometidos na condução da pandemia no país.





produção física industrial, ou seja, no seu volume produzido. Como indica o gráfico acima, desde 2012, a produção da indústria vem seguindo tendência de queda. Na semana passada, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o resultado da Pesquisa Industrial Mensal (PIM), que pode ser considerada um dos indicadores antecedentes do PIB. Seu resultado mas recente, referente a fevereiro de 2021, indica queda nafísica industrial, ou seja, no seu volume produzido. Como indica o gráfico acima, desde 2012, a produção da indústria vem seguindode queda.



Se compararmos a evolução do volume (produção física) do PIB total do país com o da indústria, podemos observar que, ao longo dos anos de 1996 a 2020, e sobretudo a partir de 2007, foi-se criando distanciamento cada vez maior entre a variação de produção do PIB total e o da indústria. Resumindo: a indústria vem perdendo contínua participação no PIB total do país.





A queda da participação da indústria no PIB total pode conter várias explicações, mas acende alerta para a ausência da revolução 4.0 no cenário nacional. De fato, em início de 2020, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) divulgou que apenas 1,4% das indústrias brasileiras havia aderido à Indústria 4.0.





Em estudo recente, o economista Ricardo Paes de Barros mostrou que, em 30 anos - entre 1983 e 2013 -, o brasileiro havia ganho cinco anos a mais em sua escolaridade média, mas sem nenhuma conversão em ganhos de produtividade.





Daí entramos no efeito Tostines: a indústria brasileira não é capaz de aderir à revolução 4.0 porque não tem mão de obra qualificada, ou não qualifica melhor sua mão de obra porque não adere à revolução 4.0? A questão da qualificação da mão de obra é, sem dúvida, base de grande parte de nossos problemas estruturais. Uma sociedade sem qualificação (educação) não é capaz de acompanhar os movimentos de mudanças de padrão tecnológico que o mundo vem imprimindo, a velocidade cada vez maior.





Nossa habilidade para sonhar e acreditar que a mão mágica do mercado nos levará ao paraíso econômico e que seremos o país do futuro ainda se faz presente no Brasil. No dia 31/03, o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV) divulgou seu Índice de Confiança Empresarial (ICE), que agrega quatro setores da economia: indústria, serviços, comércio e construção.





Todos os resultados setoriais apontaram para queda, pela terceira vez, do ICE. No entanto, o único dos quatro índices que ainda se mantém em patamar de otimismo relativo é o dos empresários da indústria. O setor industrial precisa acordar! O país precisa acordar, parar de ignorar a forte relação entre as variáveis educação, tecnologia, investimento e ganhos de produtividade. Afinal, no efeito Tostines vivido pela indústria, não há relação espúria.