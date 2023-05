Mulher reflete sobre erros que cometeu e se deve pedir perdão ou desculpa (foto: Freepik)

O exercício do perdão requer arrependimento. A ausência de uma reação emocional de pesar ou lamentação, em relação aos atos passados %u200B%u200Bpessoais e comportamentais é, com certeza, uma simulação. Quem perdoa pratica um ato divino, espiritual. Trata-se de uma ação para esvaziamento do ser. Afinal, perdão é tomar consciência do que foi feito, mesmo sendo algo muito forte.



É muito comum confundir perdão com desculpa no cotidiano. Perdoar é algo sentido, elaborado e, por isso, a pessoa entra em uma questão divina. Já, desculpar é uma situação apreendida, ou seja, a educação mostra que ao praticar algo errado, deve-se pedir desculpas. A primeira ação necessária para se perdoar é o outro se declarar culpado e se arrepender. Arrependimento é, muitas vezes, expressado pelo termo "desculpa". A palavra arrependimento tem origem grega (μετ%u03ACνοια, metanoia) e significa conversão (tanto espiritual, como intelectual), mudança de direção, mente, atitudes, temperamentos, caráter, trabalho, geralmente, conotando uma evolução.

É essencial entender que é possível perdoar, contudo, isso não quer dizer conviver, porque quem erra, pode errar novamente, inclusive a própria pessoa. Na família, por exemplo, existe um eterno "perdoar", pois sempre ocorrem os conflitos, sendo crucial destacar a necessidade desse perdão para manter a convivência e preservar a sobrevivência dessa instituição.



Um grande entrave familiar é a desinformação que provoca um impasse para saber quem está certo ou errado, gerando uma disputa. O processo estimula a maioria das famílias a praticar o perdão e com essa justificativa, a "desculpa" se transforma em omissão, buscando esquecer os conflitos para seguir em frente. A verdade é que situações mal resolvidas provocam catástrofes, sendo fundamental solucionar os impasses para a resolução da questão e permitir seguir em frente, sem mágoas e traumas.



Arrepender-se é uma oportunidade para libertação dos "pecados" e uma chance para receber o perdão e também se perdoar. O erro atrasa o progresso espiritual e ainda pode travar a pessoa completamente. O arrependimento torna possível crescer e se desenvolver espiritualmente de novo. O arrependimento gera uma sensação de fracasso e, muitas vezes, está associado a um sentimento de culpa. Muitas pessoas sofrem por acreditar merecerem. Diversas situações levam o indivíduo a se culpar, punir e a atingir um lado totalmente errado com arrependimento de tudo.





Mulher reflete sobre cotidiano, preocupada se prejudicou alguém para saber se deve pedir perdão ou desculpa (foto: Freepik)

Mesmo considerando dois sentimentos indesejáveis, a verdade é que o arrependimento é mais fácil de lidar e superar, pois permite uma reflexão e um ensinamento sobre como não cometer o mesmo erro. Já o remorso chega a níveis tão intensos de culpa que paralisa a vida, ou até mesmo provoca o adoecimento.Muitas coisas boas surgem do arrependimento e do perdão, sem importar de que lado você está. O principal benefício está na mudança, uma vez que o arrependimento e o perdão são acompanhados de alterações no comportamento para evitar situações inadequadas e a repetição de maus hábitos. Perdão é a ação humana de se livrar, livramento, libertação e leveza. É um processo mental para eliminação e proteção do sentimento negativo e de menos valia. Às vezes, você tem de se perdoar para entender o significado dessa atitude. Perdoar e ser perdoado é estar de volta aos trilhos da vida, sem peso, apesar das malas . A ação é essencial para diminuir o cortisol!