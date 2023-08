Batom na cueca

988

Jair Bolsonaro, ex-presidente do país (foto: Reprodução) Impressionante! As aparências não enganam.





Cara de porco, focinho de porco, cheiro de porco, é porco!!





Tanto em Ibiá, quanto Araxá.





Não me refiro aqui ao verde de São Paulo, que eliminou de forma suspeita o Galo essa semana.





Mas, à lambança, própria de uma pocilga feito pelos ex-ocupantes do Palácio do Planalto, com as joias dadas ao Estado Brasileiro.









Lugar de quem é na prisão?!!





Curioso!! Por que os Sheikes árabes deram tantos presentes valiosos aos nossos governantes?!

Ouro que vem, ouro que vai?!

De onde saia tanto ouro assim?!!





Surpresos e decepcionados devem estar as pessoas de bem que votaram e defenderam a organização criminosa que se instalou durante 4 anos no planalto central brasileiro.





Para quem não perdeu o olfato pela Covid-19, surpresa nenhuma.





Afinal, quem zombou do sofrimento de sua população, apregoou tratamentos fakes, falsificou certificados de vacinas e as sonegou ao seu povo, não exalaria aroma de alfazema.





Preocupante é o rastro e legado deixados por ele a alguns governadores, os quais disputam de forma ferrenha e atabalhoada o espólio político deixado no fundo da pocilga.





Tempos de vacas magras, improdutivas e sombrias no jardim da Liberdade e do consenso político.





A crise sanitária que vivemos com a Covid-19, não foi a primeira e não será a última. Se em tempos de paz é complexo enfrentarmos esses desafios, em tempos pandêmicos, com uma sociedade dividida é quase impossível.





Por muito pouco não perpetuamos nosso infortúnio.





Parafraseando o gênio, “Errar é humano. Persistir no erro é loucura”.





As aparências enganam aos que odeiam, não aos que amam. Me desculpe Tunai e Elis.