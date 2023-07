Cansei de ser sexy

Me cansei, não estou a fim, não sou obrigada! Estou com 48 anos, e, como diz meu filho, 50 são os novos 30. Nesse momento da vida, tudo o que eu não quero é me olhar no espelho e achar que eu tenho que qualquer coisa.

Não tenho que usar maquiagem.

Não tenho que ter cabelo comprido.

Não tenho que pintar o cabelo ou ficar loira para esconder os fios brancos! Ah, eu amo meu grisalho, sinal de que tenho muita história para contar!

Também não tenho que fazer as unhas.

Não tenho que usar salto, nem em festa de casamento.

Não tenho que usar sutiã. Principalmente daqueles torturantes, cheios de arames e armações.

Não tenho que fazer Botox ou preenchimento para manter a aparência de quem dorme no formol.

Como é bom não ter que nada, não me sentir obrigada. Fazer essas coisas de mulher só se estiver a fim, se der na telha. Se um dia qualquer, eu acordar com vontade de ir ao salão, eu vou. Se um dia me der vontade de subir num salto bem alto, daqueles que se parecem mais com instrumentos de tortura medieval, eu subo. Salto só pode ser invenção masculina, de um sujeito muito sádico que gostava de ver mulher sofrer, não é possível! Estou na era do tênis. Meus pés agradecem!