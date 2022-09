A menina pula a corda sozinha. 1, 2, 3, 4...

As crianças se juntam para bater a corda para a menina.

A corda das brincadeiras infantis.

As cantigas que acompanham as brincadeiras com a corda.

“Um homem bateu em minha porta

E eu a-bri

Senhoras e senhores

Põe a mão no chão

Senhoras e senhores

Pulem em um pé só

Senhoras e senhores

Deem uma rodadinha

E vá pro olho da rua”

A corda do cabo de guerra.

Dois times, cada um numa extremidade da corda.

Dois times, dois extremos.

Cada time quer que o outro caia.

Dois times, o passado e o futuro.

O passado nunca vence, nem misturando os times.

Nem colocando os mais fortes no time do passado.

O futuro vem atropelando.





A corda se estica.

Brincadeira do equilíbrio.

O menino vai de um extremo ao outro.

O menino se equilibra no meio do caminho.





A corda esticada vira cerca.

As crianças têm que passar por baixo sem encostar na corda.

A corda baixa a cada rodada.

O esforço cada vez maior para ultrapassar a cerca.

O prêmio está do lado de lá.

Ganha quem supera os maiores desafios.





A corda no jogo do gato e o rato.

Duas crianças batem a corda.

A menina é o rato.

A menina pula a corda.

Do lado de fora da corda está o gato, o menino.

O rato sai para dar uma volta, começa a perseguição.

A dupla que bate corda não pode parar.

O rato está só a salvo quando está pulando a corda.





A corda gira.

Vira a brincadeira do relógio.

O relógio não para.

As crianças pulam para não ser atropeladas pela corda.

A corda é o tempo.

O tempo que passa cada vez mais rápido.





Acabou a brincadeira de criança.

A corda do cabo de guerra.

Guerra de adultos.

Dois times, cada um numa extremidade da corda.

Dois times, dois extremos.

Cada time quer que o outro caia.

Dois times, o passado e o futuro.

O passado, notando que não vai ganhar, larga a corda.

Larga a corda e pega a arma.

Quer matar o futuro para não abandonar o passado.

O futuro vem atropelando.





A corda volta a ser relógio.

O relógio gira e derruba o passado.

As armas caem no chão.

A corda é o tempo.

O tempo que passa cada vez mais rápido.





Mas a corda, apegada ao passado,

não quer mais saber de brincar.

A corda dá um nó.

A corda no pescoço.

Cuidado com a corda.

Cuidado, a corda!

Acorda!